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可取代毒品先驅原料 毒品審議委員會一併列管

中央社 / 台北16日電

高醫驗毒疑義引發外界質疑新興毒品變化快又多，國內列管毒品原料太慢。法務部今天表示，毒品審議委員會早就一併審議列管可以互相取代的毒品先驅原料，防堵犯罪集團走巧門。

高雄醫學大學附設中和醫院毒物室被爆將三級毒品判為二級毒品，高醫喊冤強調原本檢測項目就不含三級毒品Eutylone，去年11月請購標準品後才能檢測「這是檢驗的侷限性，並非誤判」；外界質疑新興毒品變化快又多，國內列管毒品先驅原料太慢。

法務部晚間發布新聞稿指出，為有效遏阻不法分子以毒品先驅原料之類緣物製造毒品，法務部毒品審議委員會主動採取對於類緣物合併審議列管策略，要求相關單位提報毒品審議時，應將可相互取代作為製毒之類緣物一併提報，由毒審會合併審議列管，以防堵犯罪集團利用尚未列管之際製造毒品以躲避查緝。

新聞稿指出，按現行新興毒品多以化學物質合成，曾有毒販改變化學物質結構作為毒品先驅原料（即類緣物）而製成毒品，有鑑於此，法務部超前部署，於毒品列管時就將類緣物合併審議，不讓毒品防制有任何空窗。

例如近期，坊間俗稱「喵喵」之新興毒品第三級毒品興起，而製造「喵喵」之先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」，先經毒審會審議列管為第四級毒品先驅原料，後來發現犯罪集團改以「2-碘-甲基苯丙酮」作為製毒先驅原料。

毒審會於今年7月起隨即將「2-碘-甲基苯丙酮」、「2-氯-甲基苯丙酮」、「2-氟-甲基苯丙酮」這些可以互相取代的先驅原料一起合併審議列管為第四級毒品先驅原料，讓毒品列管一網打盡，犯罪集團無法利用未及列管機會製造毒品。

後來，台中地檢署指揮調查局剛好在同年7月間查獲自大陸地區走私進口「2-碘-甲基苯丙酮」40桶約1公噸，成功攔阻犯罪集團利用類緣物製造新興毒品「喵喵」。

毒品 法務部 高醫

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