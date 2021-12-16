宿舍口角拿刀猛捅心臟 25歲移工大失血命喪他鄉

泰國籍移工阿塔和同鄉的西瓦酒後因曬衣問題起糾紛，阿塔竟持水果刀猛捅對方心臟，造成西瓦中刀深達14公分、大出血1800毫升，年僅25歲就命喪他鄉；法院審酌，阿塔僅因細故就殘忍殺死一同來台工作的同事，犯後又狡辯無悔意，依殺人罪判阿塔15年，可上訴。

起訴指出，阿塔（37歲）和西瓦都是新屋某營造公司員工，今年5月9日晚上8點多2人在觀音區濱海路宿舍，西瓦酒後因曬衣服問題和阿塔起口角，阿塔竟拿了把長28公分尖刀朝西瓦左胸口猛刺3刀，西瓦中刀鮮血淋漓，倒臥血泊失去送醫急救仍不治。

警方過濾監視器，當天深夜就在移工宿舍附近約4、50公尺的草叢內逮捕阿塔並查扣作案凶刀、血衣等證物；檢方相驗發現，西瓦心臟、左肺遭刺穿，左側肋膜腔內至少1800毫升出血量，因大量出血及血胸死亡，偵結依殺人罪嫌起訴他。

審理時，阿塔的辯護人主張他非基於殺人犯意，而是為了防衛才攻擊西瓦，但法院綜合2人因故起爭執，阿塔一時激動萌生殺人故意，而且他事前就從宿舍內拿取尖銳水果刀並隨身攜帶，顯然不是要在遭攻擊時取出防衛或恫嚇，而是刻意要當作攻擊的器具。

法院也發現，阿塔並未因西瓦拳腳攻擊，就影響他刺擊的視線、動作或處於劣勢狀態，反而是刺擊迅速、毫無遲疑，持刀朝對方左胸捅刺深達14公分，幾乎接近刀刃長度，也深達肺、心臟，若非使力猛刺當無可能造成如此嚴重傷勢，可見下手之凶、用力之猛，不言而喻。

另外，阿塔行凶後沒有對西瓦積極救護，隨即徒步離去離開宿舍，可見他確實有殺人故意，並非正當防衛。

法院認為，阿塔和同鄉的西瓦來台工作，一起住宿舍本應和睦相處，僅因細故就殺害對方，造成西瓦年僅25歲就喪命，家屬更是遭逢無法抹滅傷痛，犯後也無悔悟之心，至今沒有和解，考量他教育程度、收入及犯案情狀等，依殺人罪判他15年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。