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碰！高雄警清槍沒卸彈匣誤扣板機 嚇壞分局同事

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市林園警分局交通分隊一名陳姓女警本月14日下午退勤時，疑未落實清槍程序，不慎在清槍桶內走火擊發一顆子彈，嚇壞陳女及分局同事，幸好無人受傷，林園警分局事後依規定對陳警記過一次處分。

林園警分局初步調查，陳女（44歲）本月14日下午3時許退勤繳回個人領用槍枝，因未將彈匣卸下，且未檢視彈膛內是否有子彈，就朝清槍桶內扣動板機，導致擦槍走火。

據了解，陳女2014年特考班畢業，2017年調至林園交通分隊服務，平時工作認真，當天疑因下班前精神疲憊，不慎在清槍桶內走火擊發一顆子彈。

林園分局依規定對陳女記過一次，值班小隊長申誡兩次、分隊長申誡一次，並將加強落實「員警出（退）勤領（繳）械彈暨安全清槍操作程序」規定，防止類似事件發生。

高雄市林園警分局交通分隊一名陳姓女警本月14日下午退勤時，疑未落實清槍程序，不慎在清槍桶內走火擊發一顆子彈，幸無人受傷。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園警分局交通分隊一名陳姓女警本月14日下午退勤時，疑未落實清槍程序，不慎在清槍桶內走火擊發一顆子彈，幸無人受傷。記者陳玫伶／攝影

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