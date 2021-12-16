疑串通保全2分鐘搶124萬元 五股ATM搶案主嫌收押禁見

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市五股區14日發生超商ATM強盜案，3名歹徒提早7分鐘到場等候保全員，前後只花2分鐘搶得124萬元逃逸，檢警後來查出保全與主嫌劉男認識，昨拘提蔡姓保全到案，目前由警方詢問中。

劉嫌複訊後檢方聲請羈押禁見，法院稍早裁定收押禁見；林男由檢方諭知3萬交保，項姓少年交由新北地院少年法庭審理，裁定收容。

據了解，涉案19歲蔡姓保全與劉嫌彼此是10多年舊友，上月蔡姓保全通過面試，上班首日便疑將每日運鈔路線告知劉姓主嫌，雙方多次以通訊軟體聯繫策劃，最後選定五股這家人煙稀少的超商下手。

3人聯手蔡姓保全，2分鐘內聯手搶走124萬，警方循線追蹤，報請新北地檢署重大刑案專組檢察官褚仁傑指揮，當晚便在三峽地區逮捕劉嫌等人，查扣手機、贓款等證物。

蔡姓保全原列證人，與劉嫌密謀搶劫，犯案後手機對話全刪除，但警方還原對話，發現兩人曾有聊天紀錄，才鎖定蔡姓保全涉案，昨晚將他拘提到案，目前警方詢問中。

檢察官訊問完畢後，認定3人涉嫌刑法強盜罪嫌重大，其中少年項姓犯嫌移送台灣新北地方法院少年法庭審理，裁定收容；劉姓主嫌因有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，僅負責駕車、涉案不深的林男由檢方諭知交保3萬。

劉嫌等人被帶回警局，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，項姓少年亦有少年法庭裁定收容。記者林昭彰／攝影
劉嫌等人被帶回警局，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，項姓少年亦有少年法庭裁定收容。記者林昭彰／攝影

保全 強盜

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