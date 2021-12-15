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揚言美國學校開槍 刑警持衝鋒槍沒穿防彈背心 網轟作秀

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北美國學校本月12日疑似遭境外跳板訊息威脅在校內開槍，校方13日緊急停課1日，士林警分局派出30名警力加強重點勤務部署，2名刑警持MP5衝鋒槍站崗，新聞報導後警方荷槍實彈，2刑警隨即遭撤崗。網路上批評警方作秀，更指控沒穿防彈背心是因為分局長，分局長今夜澄清，這是惡意造謠，從沒講過這句話。

IG帳號fk_1282，宛如臉書的靠北警察，最新的貼文照片寫上士林分局分局長，且還使用聯合新聞網截圖，新聞照片顯示，2名警察持衝鋒槍在校園門口坐鎮，沒有穿著防彈背心，而是穿著刑警外套，帶著刑警帽。

2篇貼文痛批警察作秀，「當已知某處可能會發生槍擊案或槍戰，台灣警察長官的做法」「一個被報案即將發生槍擊案的地方，學校還因此封校，結果被叫去現場戒備的警察，連防彈背心都不用穿？到底多沒有憂患意識，才有辦法下這種指令？」

貼文批評，對警察的長官們來說，叫下屬拿衝鋒槍去站在學校門口作秀，遠比下屬的生命安全重要？如果今天犯嫌真的說到做到去了，站門口的警察就算是架著重機槍，也只是活體標靶而已吧。」電影男主角就算知道絕對不會被打到，都會假裝穿了，「裝也要裝一下吧，就你台灣的不用穿？」

第二篇貼文指出，圖中2名刑警當天調閱IP位址到凌晨3點，7店就被叫去現場戒備，出勤前認為至少要穿防彈背心或戰術背心，偵查隊長也這樣認為，結果士林分局分局長認為「刑警背心配衝鋒槍，看起來比防彈背心、戰術背心好看，而且有寫士林分局」。最後穿刑警背心去就好，不用穿防彈背心。

士林警分局分局長吳慶鴻今深夜表示，獲報此案件後一切以安全為第一考量，絕對沒有阻擋同仁穿防彈背心，貼文是惡意造謠，從來沒有說不穿防彈背心，如果有講這句話我下台。

相關業管單位澄清，貼文內容是誤傳消息，美國學校原本就有安全勤務，事情發生後，加強勤務部署，刑警、制服警力都沒有規定要穿防彈背心，再者著防彈背心是勤務上彈性運用。

士林分局分局長吳慶鴻，中央警官學校鑑識科學系59期，曾赴美受訓，畢業於美國佛羅里達大學博士，曾任刑事局第4大隊大隊長、南港分局分局長，警界知曉他刑事專業，重視刑事績效維護社會治安。

社群上爆料士林分局分局長言詞。圖／取自IG
社群上爆料士林分局分局長言詞。圖／取自IG
社群上爆料士林分局警力站崗美國學校，根本作秀。圖／取自IG
社群上爆料士林分局警力站崗美國學校，根本作秀。圖／取自IG
警方到美國學校關心校園安全。圖／士林分局提供
警方到美國學校關心校園安全。圖／士林分局提供
台北市士林區的台北美國學校，遭揚言在校內開槍，警方接獲報案也如臨大敵，派出警力持衝鋒槍在校門口坐鎮。圖／本報資料照片
台北市士林區的台北美國學校，遭揚言在校內開槍，警方接獲報案也如臨大敵，派出警力持衝鋒槍在校門口坐鎮。圖／本報資料照片
社群上爆料士林分局警力站崗美國學校，根本作秀。圖／取自IG
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警察 美國

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