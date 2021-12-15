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雲林某議員疑捲入屏東毒案 買船被疑為買毒出現在通聯

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林某議員疑因購買漁船糾紛，被捲入屏東漁船販毒案。記者蔡維斌／翻攝
雲林某議員疑因購買漁船糾紛，被捲入屏東漁船販毒案。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣某議員近日被南部警方追查一起販毒案中，疑與重要涉案的船東有過聯繫，因而被捲入毒品交易案，本月13日這位議員主動前往刑事局南部犯罪打擊中心說明後無保請回。據與這名議員的友人轉述，可能是議員因要買船，才出現在涉毒船東的通聯中被捲入販毒案。

這名議員不願多談，表示目前該案仍在調查中不便多說。但據親近該議員的友人表示，可能是議員要向屏東這名船東買船，要交船時竟與訂購的船型和品項不同，議員認為有問題就不想買了，即要求對方退錢，但對方一直沒有還錢。

這名友人表示，，因船東還沒有還錢，雙方還在談還錢的事，船東就因涉毒案被抓，辦案人員從船東的通聯記錄中，發現某議員，才追到雲林來，議員也已向屏東辦案人員說明他的名字為何會出現在船東手機的原因，因與毒案無關，屏東地方法院以證據不足駁回聲押，並當庭無保請回。

屏東 雲林 販毒

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