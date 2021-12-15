聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林某議員疑捲入屏東毒案 買船被疑為買毒出現在通聯
雲林縣某議員近日被南部警方追查一起販毒案中，疑與重要涉案的船東有過聯繫，因而被捲入毒品交易案，本月13日這位議員主動前往刑事局南部犯罪打擊中心說明後無保請回。據與這名議員的友人轉述，可能是議員因要買船，才出現在涉毒船東的通聯中被捲入販毒案。
這名議員不願多談，表示目前該案仍在調查中不便多說。但據親近該議員的友人表示，可能是議員要向屏東這名船東買船，要交船時竟與訂購的船型和品項不同，議員認為有問題就不想買了，即要求對方退錢，但對方一直沒有還錢。
這名友人表示，，因船東還沒有還錢，雙方還在談還錢的事，船東就因涉毒案被抓，辦案人員從船東的通聯記錄中，發現某議員，才追到雲林來，議員也已向屏東辦案人員說明他的名字為何會出現在船東手機的原因，因與毒案無關，屏東地方法院以證據不足駁回聲押，並當庭無保請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言