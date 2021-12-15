民進黨議員顏旭懋疑涉毒品案 雲林黨部：他被傳喚

中部某縣市一名議員疑涉入一宗漁船走私二級毒品案，屏東地檢署前天指揮刑事局南部打擊犯罪中心搜索約談到案，今晚傳出涉案議員是顏旭懋。圖／聯合報系資料照

民進黨雲林縣議員顏旭懋疑涉入漁船走私毒品案，13日前往刑事局南打中心說明，民進黨雲林縣黨部表示，顏旭懋因涉案被檢調傳喚釐清，但傳喚後請回，此案應與跟他無關。

據媒體報導，中部某縣市一名議員疑涉入一宗漁船走私二級毒品案，屏東地檢署前天指揮刑事局南部打擊犯罪中心搜索約談到案，該縣議員否認，檢察官認為他供詞避重就輕，有串滅證之虞，向法院聲請羈押，但法院認為證據不足，昨天裁定請回。

今晚傳出涉案議員是顏旭懋，民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴接受媒體採訪表示，這案子其中一名人士與顏旭懋熟識，因此被檢調傳喚釐清，但傳喚後也沒發生什麼事。

黨部表示，顏旭懋說是因為漁船買賣的事，與涉嫌走私毒品的船長有連絡，才會被傳喚說明，並強調他沒有涉案。