獨／中部議員驚爆涉毒遭檢方聲押 法院請回檢擬抗告

屏東地檢署追查一宗漁船走私估計上百公斤2級毒品案，收押犯嫌後，過濾通聯與通訊軟體對話紀錄，發現名議員捲入其中，並懷疑是毒品案上游。圖／聯合報系資料照

中部某縣市一名議員疑涉入一宗漁船走私二級毒品案，屏東地檢署前天指揮刑事局南部打擊犯罪中心搜索約談到案，該縣議員否認，檢察官認為他供詞避重就輕，有串滅證之虞，向法院聲請羈押，但法院認為證據不足，裁定請回；屏東地檢署對於是否提抗告審慎評估，將在收到裁定書後決定。

據了解，該名議員是民進黨籍，在當地頗有影響力，家族成員最近曾在娛樂場所外與人爆衝突，當街聚眾鬥毆，過程中有人拿出空氣槍試圖開槍。警方出動大批警力趕往現場壓制，才知該縣議員親友涉入鬥毆，全案造成多人輕重傷，依妨害秩序罪送辦。

據指出，屏東地檢署是追查一宗漁船走私估計上百公斤2級毒品案，收押犯嫌後，過濾通聯與通訊軟體對話紀錄，發現名議員捲入其中，並懷疑是毒品案上游，13日發動偵查，檢方聲押，但法院昨天裁定請回。

由於身分敏感，毒品案件尚有共犯在追查，檢警對案件執行與細節三緘其口，僅證實日前確實有執行一起毒品專案。