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調查官網購黑槍「不可思議」 蔡清祥：絕不原諒

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影

針對調查局北部地區機動工作站調查官蔡侑霖網購制式槍支被法辦，法務部長蔡清祥今天說，聽聞此消息覺得實在是太不可思議。

蔡清祥說，調查官是一個執法人員，「怎麼可以知法犯法？」，絕對不能原諒，案子已由新北地檢署檢察官指揮偵辦中，相信一定可以查得水落石出。

關於調查官買槍行政處分何時進行？行政處分是否會等刑事偵查告一段落才處理？蔡清祥說，會要求調查局盡快處理，行政責任、刑事責任可以併行處理。

蔡侑霖上暗網買槍，被刑事警察局攔截，檢警搜索蔡後，依槍砲彈藥刀械管制條例法辦蔡，調查局後來沒收蔡的偵查權，並以人地不宜理由將蔡行政內調局本部總務處文書科。

新北地檢署偵辦時，蔡辯稱迷上生存遊戲才上網買槍，檢察官認蔡語帶保留，諭令蔡以15萬元交保後，續追查案情。

蔡清祥 新北 檢察官

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