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高醫三級毒品驗成二級！雄檢擴大清查 再增9案有疑慮

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高醫附院將原本屬三級毒品的Eutylone，驗為二級毒品Pentylone，牽涉數十件毒品案。記者劉學聖／攝影
高醫附院將原本屬三級毒品的Eutylone，驗為二級毒品Pentylone，牽涉數十件毒品案。記者劉學聖／攝影

高雄醫學大學附設醫院承接高雄市刑大、屏東縣警局驗毒標案，但去年缺少三級毒品Eutylone的標準品，因此將原本屬三級毒品的Eutylone，驗為二級毒品Pentylone，導致約有逾20多名毒品被告恐坐冤獄；高雄、橋頭兩地檢署今持續擴大清查，雄檢與Pentylone有關毒品案清查有40件，橋檢7件，檢方也正清查證物，便於接下來複檢使用。

高檢署查緝毒品暨戒癮督導中心昨晚指派檢察官南下，與高雄高分檢專案小組會合，召集高雄、橋頭、屏東三地檢署多名主任檢察官會議，研議後續處置方案；法醫研究所代理所長曾信棟也到高醫了解全案。

昨天雄檢初步清查有31案與高醫有關，後來檢方根據高醫提供檢驗清冊擴大範圍，累計目前與與Pentylone有關毒品案已有40件，其中12案經高雄地方法院審理後，法官在判決書中直指高醫將三級毒品Eutylone判為二級毒品Pentylone，因此還被告清白判無罪。

不過，昨天高醫對外表示，去年11月檢測方法建立後，主動告知警察局、法院相關機構，有疑義的檢體可做複驗，主動告知有3件，複驗有29件。但高雄、橋頭兩地檢清查至今，發現有47件有疑慮，雙方數字有落差，扣除已判無罪者，其餘案件正由高醫、檢方依據清冊逐一比對釐清。

據了解，雄檢目前還有3件毒品案正在審理，為求謹慎目前院檢雙方針對Pentylone檢體，擬送檢複驗，維護毒品案被告權益，已判決有罪的案件，院檢雙方正逐一審視案件內容；至於橋檢，目前清查7件，1件已判無罪，另6件均有罪定讞，檢方清查是否有留存證物檢體，擬將檢體重送複驗，維護被告權益。

依法規，持有二級毒品者處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金；持有三級毒品者，需超過5公克以上才會處與二級毒品相同刑度，若持有5公克以下，僅處以行政罰。

法界說，無罪案件很明顯，就是三級Eutylone被判讀為二級Pentylone，因持有量未超過5公克就判無罪；但毒品案得視被告持有量，或是有無意圖販賣等，不能說有13件無罪判決，就認定為其它有罪判決也是因「誤判」造成，需要檢視卷宗、案件情節釐清。

針對被外界指誤判毒品，高醫今再發聲明澄清，毒品檢測並非誤判，Pentylone （二級毒品）與Eutylone（三級毒品）是同分異構物，在沒有Eutylone檢驗標準品建立資料庫圖譜前，有可能將Eutylone判斷成樣態相近之Pentylone，是屬檢驗限制。

毒品 高醫

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