毒咖啡包偽裝成濕紙巾 台南男子涉持毒

台南市一名陳姓男子，今天清晨1點30分駕車在台南市中西區友愛街違規停車，巡邏警方上前盤查，他神色緊張，陳自知法網難逃從隨身包包內取出毒品咖啡包50包，篩檢呈陽性二、三級毒品反應，警詢後依毒品罪嫌法辦。

陳姓男子因紅線違停，被警方盤查，同時發現車內有「濕紙巾」，追查後發現，這50包「濕紙巾」不單純，是偽裝成濕紙巾的毒咖啡。

警方指出，市警二分局中正派出所巡邏員警，今天清晨1點30分在台南市中西區友愛街，發現陳姓男子(41歲)駕駛轎車違規停車，員警盤查過程中見陳神色緊張、顧左右而言他。

陳男自知法網難逃，從隨身包包內取出毒品咖啡包50包交給警方，合計262公克，警方初步篩檢呈陽性二、三級毒品反應後，全數查扣。據了解，陳供稱毒品咖啡包是友人寄放。