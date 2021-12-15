影／車內藏多種毒品遭逮 工人脫襪交出吸食器

33歲陳姓工人昨晚開車未繫安全帶被警方要求下車受檢，車門打開瞬間，警方瞥見駕駛座後方扶手凹槽藏有1包白色粉末，陳當場坦承是毒品K他命，還主動脫襪告知吸食器藏在襪子裡。警方又在後車廂發現大麻、大麻捲菸、三級毒品苯二氮即溶包，詢後將他依毒品罪嫌送辦。

台北市保安警察大隊昨晚實施擴檢，昨晚9點在大同區南京東、環河北路口設置的路檢點查獲陳男持有毒品，將他送轄區大同分局偵辦。

當時是保大警員林衛瑩、林家豪、曾俊哲、陳政普見陳男未繫安全帶，開窗時神情畏畏縮縮，察覺有異要陳下車受檢；有警員立刻瞥見汽車後座扶手藏有疑似毒品，一問之下，陳當場坦承是K他命，又主動交出藏在襪子裡的K他命吸食器，警方發現含有毒品殘渣。

陳男稱他職業是工人，正要回家路上，警方經他同意搜索車輛，又在後座發現大麻（毛重0.27公克）、大麻捲菸1支、毒品苯二氮即溶包5包（總毛重17.88公克）。

陳被保大警員帶到大同分局做筆錄，不肯交代毒品來源，警方對他驗尿後依毒品罪嫌移送台北地檢署，將追查毒品上游。