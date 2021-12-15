毒販拒檢土城警追車 嫌犯逃逸撞傷無辜夫妻

李姓及張姓2名毒販昨拒檢，土城警方追車，嫌犯李男駕車逃逸時，不慎撞傷路邊一對無辜游姓夫妻，丈夫輕傷但妻子左腳開放性骨折、頭部重創，緊急送醫搶救但情觀不樂觀，警方隨後逮捕2名毒販，並起出各式毒品。警詢後將李男依公共危險、過失傷害及毒品罪嫌，張男依毒品罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

土城警分局今表示，警方在查緝毒犯過程中，犯嫌車輛一路逆向闖紅燈波及無辜游姓夫妻遭撞，致使游妻林姓婦人昏迷受傷送醫急救中，分局對此深表遺憾，強調將全力協助家屬做好相關交通事故肇責釐清及後續賠償。

土城警分局廣福所員警卓弘均、吳承儒昨天下午在土城區學成、裕民路口見一輛自小客車形跡可疑，綠燈時卻停在路中，並發現該自小客車駕駛正在使用智慧型手機，員警便上前攔停該車，經查車主為李姓男子（45歲）為台北市警局協尋毒品人口、乘客為張嫌（46歲），員警要求駕駛熄火並下車確認身分，李嫌拒絕下車隨後駕車駛離，轉往板橋方向行駛，員警見狀立即尾隨並通報線上警力支援攔截圍捕。

李男駕車一路逆向、闖紅燈危險駕車，行經板橋區南雅南路二段142巷口違規闖紅燈左轉時擦撞兩名行人，導致游男（41歲）右小腿輕微擦挫傷、林女（58歲）左腳開放性骨折、頭部受創，目前送亞東醫院觀察治療中，傷勢嚴重情況並不樂觀。

警方表示，李男駕車撞傷行人涉嫌肇事逃逸，繼續行駛至板橋區華東街前棄車逃逸，同車張男當場被逮，李男則逃至鄰近社區大樓內、警方隨後於昨天下午1時55分在社區地下室查緝李男到案，而李男逃跑時因跨越社區圍籬致雙腿受傷，已由員警戒護至亞東醫院就醫，並帶返廣福派出所偵辦處理。

警方依公共危險、過失傷害現行犯逮捕後實施附帶搜索，在李男所駕駛汽車副駕駛座下及李男的背包內，查獲海洛因1.15克、安非他命14.61克、毒品咖啡包29.56克及安非他命吸食器1組，警詢後昨依依法將二人移送新北地檢署偵辦。