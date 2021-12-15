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影／預謀5天！ATM搶案主嫌網路搜尋目標 坦承缺錢才犯案
新北市五股區昨天發生超商ATM強盜案，警方初步調查，3名嫌犯確實是預謀犯案，21劉姓男子自稱沒工作缺錢、負責策畫，並找16歲項姓小弟和46歲林姓司機當幫手，他們大約5天前便開始勘查地形、規畫行搶計畫。
據了解，劉姓主嫌是台北市的幫派分子，項姓少年則是他的小弟，2人有妨害自由、傷害、殺人、槍砲等刑案記錄，林姓男子曾是白牌計程車司機，有妨害風化、賭博、竊盜等記錄，但林、項2人互不認識，3人是臨時組合。
林男家住新北市蘆洲，最後選擇在隔鄰的偏僻五股山區犯案，劉姓主嫌聲稱用谷歌地圖搜尋目標，選定快速道路匝道口的超商，逃脫比較容易。
而且他們供稱從5天之前開始，多次勘查地形、路況，也知道保全都會定期巡迴到超商ATM補鈔，埋伏等候伺機持槍行搶。
至於保全人員與店員，初步調查結果並不認識3名嫌犯。相關案情細節警方仍在調查釐清當中，偵詢後將依強盜罪嫌移送法辦。
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