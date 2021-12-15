快訊

影／Ct值12個案疑在防疫旅館染疫 陳時中：還需進行疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區昨天發生超商ATM強盜案，歹徒分工2人持槍行搶、1人開車接應，不但選擇快速道路匝道口的超商，甚至提早7分鐘到場等候保全員，只花2分鐘搶奪得手124萬元，幸虧警方2小時迅速逮人追回贓款，但諸多疑點尚待釐清。

據了解，3名嫌犯分工合作，由46歲林男負責駕駛黑色休旅車，搭載21歲劉男與16歲項姓少年。他們昨天下午4時38分開車抵達凌雲路三段，把車停妥在萊爾富超商店外10幾公尺路旁，僅林男1人下車向超商探頭探腦，其餘2人留在車內。

等到2名保全員與1名工程師於4時45分進入超商維修ATM，再過12分鐘之後，劉、項２人才於4時57分下車，並預先打開車子的後掀門，小跑步衝向超商；林男從頭到尾站在車旁把風。

據保全公司工程師說，當時他聽到身後有騷動，轉頭赫見店員和負責戒護的保全員被持槍歹徒控制行動，接著歹徒又用槍脅迫他打開ATM機器，迅速取走4個裝鈔票的鐵箱奔出店門。

4時59分，劉、項2嫌每隻手各拎1個鈔票箱快跑到車邊，扔進車後行李廂關門，3嫌同時開門上車，迅速從觀音山匝道駛上台64線快速道路逃逸，犯案過程僅花2分鐘。

劉、項2嫌立刻在車上變裝更衣，再把鈔票裝進預先準備的大袋子，接著林嫌把車開到新北市三峽郊區，將裝鈔鐵箱扔進山谷滅證，然後車又繞到桃園大溪，再開回三峽市區。

幸好新北市警方透過監視器鎖定歹徒車輛，再透過車牌辨識系統迅速掌握行蹤、發動攔截圍捕，案發2個小時左右，三峽警方便在晚間7時14分攔車逮捕3嫌並追回贓款、查扣2把改造手槍。即便人贓俱獲，林嫌仍辯稱自己是白牌計程車載客，劉、項2嫌也矢口否認行搶。

但從3嫌選用5門掀背車具客艙連通行李廂特性，方便直接在車內取鈔裝袋、挑選快速道路匝道口超商便利逃逸、預先備槍到場等候保全、備齊變裝衣褲和裝鈔大提袋、掀開後車門再行搶、只花2分鐘便得手等細節，無疑是縝密預謀犯案。

但他們為何知道保全公司何時會派員到場維修ATM？仍待警方抽絲剝繭釐清。

被搶的ATM暫停使用。圖／民眾提供
被搶的ATM暫停使用。圖／民眾提供
嫌犯駕車提早７分鐘到達，只有負責開車接應的林嫌１人下車把風。記者林昭彰／翻攝
嫌犯駕車提早７分鐘到達，只有負責開車接應的林嫌１人下車把風。記者林昭彰／翻攝
等保全員進入超商12分鐘之後，劉、項２嫌才下車，並預先打開車子的後掀門，身藏手槍小跑步衝向超商。記者林昭彰／翻攝
等保全員進入超商12分鐘之後，劉、項２嫌才下車，並預先打開車子的後掀門，身藏手槍小跑步衝向超商。記者林昭彰／翻攝
劉、項２嫌手拎4個裝鈔鐵箱快跑回到車邊，扔進車後行李廂關門，3嫌同時開門上車迅速逃離。記者林昭彰／翻攝
劉、項２嫌手拎4個裝鈔鐵箱快跑回到車邊，扔進車後行李廂關門，3嫌同時開門上車迅速逃離。記者林昭彰／翻攝
嫌犯只花２分鐘犯案便得手百萬，警方也僅花２小時即將３人逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
嫌犯只花２分鐘犯案便得手百萬，警方也僅花２小時即將３人逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
涉嫌持槍強盜超商ATM的嫌犯，昨晚被押回蘆洲警分局。記者林昭彰／攝影
涉嫌持槍強盜超商ATM的嫌犯，昨晚被押回蘆洲警分局。記者林昭彰／攝影

嫌犯使用的2把手槍，都是很粗糙的空氣槍。 記者林昭彰／攝影
嫌犯使用的2把手槍，都是很粗糙的空氣槍。 記者林昭彰／攝影

保全 ATM 搶劫

延伸閱讀

新北3嫌花2分鐘搶奪超商100萬 警2小時緝捕追回贓款

影／持槍搶補鈔保全 侯友宜批：手法太可惡！

新北3嫌持槍搶運鈔保全得手百萬 警2小時火速逮捕落網

獨／桃園超商ATM搶案 歹徒大費周章僅得3萬遭鎖定

相關新聞

影／預謀5天！ATM搶案主嫌網路搜尋目標 坦承缺錢才犯案

新北市五股區昨天發生超商ATM強盜案，警方初步調查，3名嫌犯確實是預謀犯案，21劉姓男子自稱沒工作缺錢、負責策畫，並找1...

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

新北市五股區昨天發生超商ATM強盜案，歹徒分工2人持槍行搶、1人開車接應，不但選擇快速道路匝道口的超商，甚至提早7分鐘到...

獨／台中3男酒後口角揮刀喋血 警詢後依殺人未遂移送

台中市日前發生一起持刀傷害案，警方獲報後，隨即將人帶回偵訊，當時警方抵達醫院後，羅姓被害人4肢多處擦傷及撕裂傷，據查，犯...

調局又出事 調查官上暗網買槍

調查局再爆弊端。調查局北機站調查官蔡侑霖，涉嫌上暗網購買制式手槍和子彈，槍彈要寄出時在美國被攔截查獲；刑事局接獲通報，追...

超商ATM遭搶百萬 2小時後逮3嫌

新北市五股區凌雲路三段萊爾富超商，昨天下午五時出現持槍歹徒，打劫正在ＡＴＭ保養機台的保全員，得款逾百萬元現鈔駕車逃逸。警...

調查官買黑槍重大風紀案 美國攔截包裹通報台灣

調查局繼毒品盜賣案後，爆發調查官買黑槍重大風紀事件。調查局北機站調查官蔡侑霖涉嫌上暗網從美國買槍回台，美方執法單位攔截包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。