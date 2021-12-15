快訊

週刊爆王力宏結束8年婚 傳婆媳關係是主因

獨／台中3男酒後口角揮刀喋血 警詢後依殺人未遂移送

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市日前發生一起持刀傷害案，警方獲報後，隨即將人帶回偵訊，當時警方抵達醫院後，羅姓被害人4肢多處擦傷及撕裂傷，據查，犯嫌2人與羅是熟識，過去曾有過許多糾紛，這次酒後又發生口角，才持刀揮舞將他劃傷，警方依殺人未遂將2人送往台中地檢署偵辦，訊後交保。

台中市警方12日6時許接獲醫院通報，表示有名男子帶有刀傷，由友人送至急診室，但見其傷況有異，故通報警方到場了解情況；警方獲報後，先派一組人前往醫院了解情況，並派出另一批人馬前往案發現場，經由被害人指認後，警方便將傷人的周、李2人拘提回警局偵辦。

據了解，羅姓男子(26歲)當日凌晨與周男(26歲)、李男(21歲)等友人，從新北南下至台中知名汽車旅館，訂了房間飲酒聚會，正當酒酣耳熱時，一時發生口角起了衝突，隨後李、周一怒之下對羅施暴，李甚至還持刀對他揮舞，導致羅男4肢有多處擦挫傷及撕裂傷。

經查，羅、周、李三人皆為熟識，過去皆有傷害、毒品等前科，過去有過許多糾紛，詳細原因未明，此次發生口角，有較激烈的肢體衝突，羅受傷後，才讓另外友人將他送往醫院救治，全案才因此曝光。

台中市第四警分局證實後表示，經羅男警詢指認行兇犯嫌後，全案立即報請台中地檢署檢察官偵辦，聲請核發拘票拘提2人，並以殺人未遂罪嫌移送地檢署偵辦，經檢察官詢後，周、李2嫌分別以4萬及2萬元交保。

台中市 殺人

延伸閱讀

影／市場削價惡性競爭惹衝突 棍棒追打、開車撞人都來

他開車撞人涉殺人未遂一審公訴不受理 二審重判5年6月

行人過馬路看一眼 台中4惡煞持甩棍毆打致頭部撕裂傷

影／財務糾紛持男美工刀傷人 殺人未遂移送

相關新聞

調局又出事 調查官上暗網買槍

調查局再爆弊端。調查局北機站調查官蔡侑霖，涉嫌上暗網購買制式手槍和子彈，槍彈要寄出時在美國被攔截查獲；刑事局接獲通報，追...

超商ATM遭搶百萬 2小時後逮3嫌

新北市五股區凌雲路三段萊爾富超商，昨天下午五時出現持槍歹徒，打劫正在ＡＴＭ保養機台的保全員，得款逾百萬元現鈔駕車逃逸。警...

獨／台中3男酒後口角揮刀喋血 警詢後依殺人未遂移送

台中市日前發生一起持刀傷害案，警方獲報後，隨即將人帶回偵訊，當時警方抵達醫院後，羅姓被害人4肢多處擦傷及撕裂傷，據查，犯...

調查官買黑槍重大風紀案 美國攔截包裹通報台灣

調查局繼毒品盜賣案後，爆發調查官買黑槍重大風紀事件。調查局北機站調查官蔡侑霖涉嫌上暗網從美國買槍回台，美方執法單位攔截包...

影／新北警速逮超商搶匪 侯友宜赴現場嘉勉

新北市五股區超商下午發生ATM搶案，2名持槍歹徒趁保全人員保養機台時，搶走約100多萬元現金，立刻逃上接應車輛逃逸，蘆洲...

新北3嫌花2分鐘搶奪超商100萬 警2小時緝捕追回贓款

新北市五股區凌雲路三段萊爾富超商，今天下午5時出現持槍歹徒，搶奪正在ATM保養機台的保全員，得款百餘萬元現鈔駕車逃逸。警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。