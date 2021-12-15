獨／台中3男酒後口角揮刀喋血 警詢後依殺人未遂移送

台中市日前發生一起持刀傷害案，警方獲報後，隨即將人帶回偵訊，當時警方抵達醫院後，羅姓被害人4肢多處擦傷及撕裂傷，據查，犯嫌2人與羅是熟識，過去曾有過許多糾紛，這次酒後又發生口角，才持刀揮舞將他劃傷，警方依殺人未遂將2人送往台中地檢署偵辦，訊後交保。

台中市警方12日6時許接獲醫院通報，表示有名男子帶有刀傷，由友人送至急診室，但見其傷況有異，故通報警方到場了解情況；警方獲報後，先派一組人前往醫院了解情況，並派出另一批人馬前往案發現場，經由被害人指認後，警方便將傷人的周、李2人拘提回警局偵辦。

據了解，羅姓男子(26歲)當日凌晨與周男(26歲)、李男(21歲)等友人，從新北南下至台中知名汽車旅館，訂了房間飲酒聚會，正當酒酣耳熱時，一時發生口角起了衝突，隨後李、周一怒之下對羅施暴，李甚至還持刀對他揮舞，導致羅男4肢有多處擦挫傷及撕裂傷。

經查，羅、周、李三人皆為熟識，過去皆有傷害、毒品等前科，過去有過許多糾紛，詳細原因未明，此次發生口角，有較激烈的肢體衝突，羅受傷後，才讓另外友人將他送往醫院救治，全案才因此曝光。

台中市第四警分局證實後表示，經羅男警詢指認行兇犯嫌後，全案立即報請台中地檢署檢察官偵辦，聲請核發拘票拘提2人，並以殺人未遂罪嫌移送地檢署偵辦，經檢察官詢後，周、李2嫌分別以4萬及2萬元交保。