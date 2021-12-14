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調查官買黑槍重大風紀案 美國攔截包裹通報台灣
調查局繼毒品盜賣案後，爆發調查官買黑槍重大風紀事件。調查局北機站調查官蔡侑霖涉嫌上暗網從美國買槍回台，美方執法單位攔截包裹搜出1把制式手槍、50顆子彈，刑事局接獲通報追查，帶回蔡依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦，新北地檢署訊後命15萬元交保。
據了解，美國移民及海關執法局（ICE）今年初攔獲準備寄來台的槍彈包裹，查出是透過暗網訂購，買家的網路IP位址來自台灣，通報情資給刑事局國際科。
刑事局報請新北地檢署指揮偵辦，分析IP發現是跳板，過濾大批網路資料及人頭手機門號、金流等，追查半年多鎖定蔡涉案，本月16日搜索他的辦公室及新北市中和區住處，從住處帶回偵詢後移送檢方複訊。
據調查，蔡喜好生存遊戲，家中收藏4、5把模擬槍，上暗網用虛擬貨幣付費買槍彈，但為何購買制式槍枝，動機不明，檢警尚在調查。
蔡使用暗網、虛擬貨幣及跳板，均難以查緝，檢警解讀應是身為執法人員，熟悉偵查技巧，製造辦案斷點。因蔡的身分敏感，檢察官已對刑事局下封口令，統一由檢方對外說明。
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