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新北3嫌花2分鐘搶奪超商100萬 警2小時緝捕追回贓款

聯合報 / 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

新北市五股區凌雲路三段萊爾富超商，今天下午5時出現持槍歹徒，搶奪正在ATM保養機台的保全員，得款百餘萬元現鈔駕車逃逸。警方在案發後2小時，於晚間7時許於三峽區攔截圍捕到3名嫌犯，追回贓款

據了解，46歲林姓、21歲劉姓男子與16歲項姓少年，今天下午4時38分共乘1輛黑色休旅車，停在凌雲路三段萊爾富超商門外等候，4時57分下車衝進超商。

當時2名保全公司人員正在超商打開ATM保養機台，劉姓男子與項姓少年各持1把改造手槍，直接搶走ATM內124萬餘元現鈔，4時59分奔出店門，直接上車，由林姓男子開車直奔台64線觀音山匝道逃離，並在車上變裝更衣。

警方獲報後，調閱監視器鎖定歹徒的黑色休旅車，立刻發動攔截圍捕，並通報鄰近分局及國道警方協助緝捕。稍後於晚間7時14分，三峽警方就在新北市三峽區中正路二段、中園街口，攔捕到3嫌，查獲贓款約一百多萬、2把改造手槍等證物。

由於超商就在快速道路匝道口，整個犯案時間僅約2分鐘，警方懷疑嫌犯早就預謀且規劃逃逸路線，但3人落網後，即使證物都在車上，卻矢口否認全部供稱「不知情」。警方將報請檢察官指揮，依強盜罪嫌偵辦。

嫌犯進入超商準備行搶。記者林昭彰／翻攝
嫌犯進入超商準備行搶。記者林昭彰／翻攝
五股區凌雲路三段超商就在台64線的觀音山匝道旁。圖／翻攝google maps
五股區凌雲路三段超商就在台64線的觀音山匝道旁。圖／翻攝google maps
五股區凌雲路三段超商就在台64線的觀音山匝道旁。記者曾伯愷／攝影
五股區凌雲路三段超商就在台64線的觀音山匝道旁。記者曾伯愷／攝影
嫌犯作案之後在車上變裝更衣。記者林昭彰／翻攝
嫌犯作案之後在車上變裝更衣。記者林昭彰／翻攝
警方在案發２個多小時後，攔截逮捕到３名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方在案發２個多小時後，攔截逮捕到３名嫌犯。記者林昭彰／翻攝

贓款 監視器 強盜

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