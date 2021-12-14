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新北3嫌花2分鐘搶奪超商100萬 警2小時緝捕追回贓款
新北市五股區凌雲路三段萊爾富超商，今天下午5時出現持槍歹徒，搶奪正在ATM保養機台的保全員，得款百餘萬元現鈔駕車逃逸。警方在案發後2小時，於晚間7時許於三峽區攔截圍捕到3名嫌犯，追回贓款。
據了解，46歲林姓、21歲劉姓男子與16歲項姓少年，今天下午4時38分共乘1輛黑色休旅車，停在凌雲路三段萊爾富超商門外等候，4時57分下車衝進超商。
當時2名保全公司人員正在超商打開ATM保養機台，劉姓男子與項姓少年各持1把改造手槍，直接搶走ATM內124萬餘元現鈔，4時59分奔出店門，直接上車，由林姓男子開車直奔台64線觀音山匝道逃離，並在車上變裝更衣。
警方獲報後，調閱監視器鎖定歹徒的黑色休旅車，立刻發動攔截圍捕，並通報鄰近分局及國道警方協助緝捕。稍後於晚間7時14分，三峽警方就在新北市三峽區中正路二段、中園街口，攔捕到3嫌，查獲贓款約一百多萬、2把改造手槍等證物。
由於超商就在快速道路匝道口，整個犯案時間僅約2分鐘，警方懷疑嫌犯早就預謀且規劃逃逸路線，但3人落網後，即使證物都在車上，卻矢口否認全部供稱「不知情」。警方將報請檢察官指揮，依強盜罪嫌偵辦。
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