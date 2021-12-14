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販毒又買黑槍...調查局屢屢出包 主因恐和「人事派系」有關

聯合報 / 記者張宏業柯毓庭／台北即時報導

調查局繼航基站盜賣毒品事件後，再驚爆有調查官購買黑槍重大風紀案。調查局北機站調查官蔡侑霖，竟知法犯法上暗網購買制式手槍，槍枝日前從美國寄出時遭警方循線查獲，刑事局調查收件人姓名，赫然發現是現役調查官，上周搜索逮捕蔡到案，新北地檢署訊後依槍砲罪命蔡十五萬元交保，目前改調總務處。

調查局先前除爆發航基站組長徐宿良監守自盜販毒，另有「遺失」六點五公斤安毒下落不明，這次又發生調查官上暗網購買黑槍事件，調查局短期內恐難擺脫「販毒與黑槍」的標籤，調查局屢屢在刑事案件出大包，最主要原因在於人事派系問題，新任調查局長王俊力要如何解決，考驗王俊力領導統御的能力。

調查局指出，有關北機站同仁涉嫌不法一事，該局將全力配合司法調查，目前已將蔡侑霖調離現職靜候調查，若查證屬實，必從嚴從重懲處，絕不寬宥。局長另要求本局全體同仁，身為執法人員，自當嚴以律己，恪遵法紀。

蔡侑霖是調查班五十四期，是剛入行不久的菜鳥調查官，隸屬北機站肅防二組，其父親也是退休調查官，父子倆人在局內風評都不差，蔡侑霖曾協助清查徐宿良金流、也偵辦員警貪汙弊案，這次卻因捲入黑槍事件，住家與辦公室反遭刑事局登門搜索，手機還被扣押鑑定，可說相當諷刺，震驚調查局上下。

據調查，蔡侑霖平日喜歡研究數位科技與蒐集偵防裝備，他前陣子下載暗網瀏覽器，私下上「洋蔥」暗網用匿名與賣家交易制式手槍，槍枝是從美國購買，付費採境外虛擬貨幣支付，原以為安全風險低，沒想到槍枝寄出後被攔截，刑事局依收件人地址追查，才發現買槍者是調查官。

刑事局上周會同調查局政風室主任搜索北機組，讓不少北機站同仁看傻了眼，高層甚至還下封口令，嚴禁對外透露任何訊息，甚至連交保都推說是請回。

依據規定上，持有制式手槍是五年以上重罪，如果包裹寄到蔡侑霖住居所，即便是他人代收，司法實務上也認定是持有，調查局對於包裹是否已寄到蔡的手上，不願透露相關細節。

據指出，蔡侑霖供稱是因為喜愛生存遊戲才買槍，主觀上沒有犯意，但由於暗網大都存在毒品、槍枝、雇用殺手或駭客服務等不法交易，蔡會選擇上暗網買槍，動機並不單純，檢方對蔡的說詞持保留態度，深入追查購槍動機。

調查局北機站調查官蔡侑霖涉嫌上暗網，從國外購買制式手槍回台，日前被海關查獲。圖／本報資料照
調查局北機站調查官蔡侑霖涉嫌上暗網，從國外購買制式手槍回台，日前被海關查獲。圖／本報資料照

槍枝 毒品

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