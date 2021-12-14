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比利時走私107公斤K他命 黑幫小弟領貨被抓咬出大哥
桃園具黑幫背景的黃姓男子從比利時走私107公斤K他命來台，夾藏電纜線過海關被X光機掃出異狀，檢調佯裝送貨員到場逮捕出面領貨的温姓小弟，温為求日後減刑，除坦承運毒還咬出黃男身分，檢方偵結依運輸第三級毒品罪嫌起訴温，並對逃亡中的黃發布通緝。
桃園地檢署指出，全案經緝毒組檢察官陳書郁指揮，發現具黑幫背景的黃姓男子和國外身分不詳共犯，今年9月從比利時進口一批6捆1箱的電纜線，並將大量第三級毒品K他命夾藏其中，黃擔心身分曝光命温姓小弟（24歲）出面領貨。
温再以假名為收件人，填寫苗栗縣竹南鎮一處收件，9月10日貨運抵台後，因台北關透過X光機檢測，發現電纜線中明顯有不正常的陰影，懷疑內部還有夾帶不明物，經開箱驚見有107公斤的大批K他命。
海關通報桃園市調查處追查，將該批K他命查扣後由貨運司機照常出貨，温13日叫了1輛白牌計程車到場，一下車準備領貨調查局人員隨即上前逮人。
據了解，温落網後原想抵賴否認，辯稱不知領的東西是毒品，後來經調查員突破心防、曉以大義後才全部坦承，並咬出指示他「幫跑腿」的黃姓大哥身分，打算日後以自白坦承、供出上游等獲減刑。
檢調也從他扣案手機中發現温、黃之間對話，確認彼此是上下游關係，當天也是為了到場領貨目的，另查扣100多公斤K他命，純度85.52％，純值淨重90.203公斤。
温落網後經檢方聲押獲准，檢方以他同時涉犯運輸第三級毒品、私運管制物品等罪嫌，兩罪想像競合，偵結從重依運輸第三級毒品罪嫌起訴他，黃姓男子發布通緝中。
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