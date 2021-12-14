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影／懷疑買到假毒品擄人勒贖 被捕還主張自己是被害人
1名詹姓男子前天在桃園與朋友狂歡開趴，向陌生毒販購買2萬元毒品咖啡包但懷疑是假貨，竟把毒販劉男押走毒打一頓，再向家屬勒贖120萬元，前天約在新北市交款時被警方逮捕。詹男買毒卻主張自己是買到假貨的被害人，毒販則疑似吸毒恍神住院，兩造都神智不清，警方直搖頭。
據了解，23歲詹姓男子與20歲許姓女友，11日晚上10時許在桃園市某汽車旅館與朋友喝酒唱歌開趴，陌生毒販24歲劉男進入包廂兜售毒品咖啡包，2萬元完成交易，但詹男當場試喝覺得買到假貨，便將離去的劉男叫回、強行押走打到鼻青臉腫。
劉男的表哥接到電話，被要求付贖120萬元才放人。由於詹男自稱住在新北市八里區，表哥打聽之後向轄區蘆洲警分局報案求救，最後與詹男相約12日凌晨3時許到八里廖添丁廟停車場付款贖人，快打警力隨即衝上前逮捕詹男、許女，車上搜出121包毒品咖啡（總重745.71公克）及開山刀等證物，同時救出滿臉鮮血的劉男，卻發現3人全都疑似吸毒神智不清。
詹男坦承擄人勒贖，卻主張買到假貨，因此交易不算數，車上被警察搜到的毒咖啡應該算是劉男所有，認為自己受騙才是「被害人」。而劉男遍體麟傷神智不清，先被送醫住院，睡了3天至今還沒法做筆錄。
警方詢問後依妨害自由、傷害、恐嚇取財罪嫌與違反毒品危害防制條例，將詹男與許女移送地檢署，另且懷疑詹男吸毒後從桃園開車回新北，待尿液化驗若有毒品反應將再開罰。此外將擴大追查劉男是否涉嫌販毒。
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