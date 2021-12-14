高醫驗毒疑出包 檢察官直呼誇張：食藥署應盡督導責任

高雄醫學大學被周刊報導指出毒品鑑驗出包，去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，稍早高醫嚴正聲明報導與事實不符，並未誤判，檢方聽到直呼「無法想像」，一名檢察官則認為，食藥署應盡督導責任。

「無法想像會出這種問題!」一名不願具名的檢察官說，毒品鑑定從偵辦結果到犯嫌刑責認定、銷毀等都有關，對檢方影響很大，尤其涉及二、三級毒品，若因此造成冤獄，恐怕之後還有國家賠償的官司要處理，「就是因為毒品鑑定非常專業，才會委外處理」，如今卻傳出委外專業機關疑似出包，讓檢察官直呼「很誇張」。

檢察官分析，毒品鑑定分成「定性」和「定量」，定性基本上就是檢驗它是甚麼毒品，機器測下去後再對照公告即可；定量則是測驗毒品純度等，「若是定量檢測出問題還可以理解，但定性檢測就是機器去做，不太可能會出錯」。

檢察官也指出，咖啡包內容物摻很多，有時連製作的人都不知道他加了甚麼，因為型態新興，毒品更是日新月異，所以有可能因此造成定性出問題，但檢察官補充，若毒品鑑驗的機構無法確定內容物為何，應當寫上「不明物體」，再讓檢方另行化驗、處理，「應該是要通知，而非認定成另一毒品」。