獨／調查局驚爆調查官上暗網買黑槍 檢方偵辦調職

調查局繼航基站盜賣毒品事件後再驚爆上暗網購買黑槍重大風紀案。調查局北機站調查官蔡侑霖涉嫌上暗網，從國外購買制式手槍回台，日前被海關查獲，航警局逮捕蔡侑霖，移送地檢署複訊後依槍砲罪偵辦，這也是調查局長王俊力上任來爆發首見自家人涉及重大刑案。

據了解，蔡侑霖是調查班54期，曾參與協助調查徐宿良盜賣毒品案，也經辦過不少大案，是北機站明日之星，其家族成員也是調查局出身，沒想到知法犯法竟捲入買黑槍事件，令調查局下上震驚，由於購槍動機相當可疑，調查局已責令督察深入究辦。

對於調查局陸續爆發盜賣毒品、購買黑槍事件，調查局高層回應，對此深感痛心，會深刻檢討基層風紀問題，目前已將蔡侑霖改掉總務處文書科，最嚴重可記大過去職。