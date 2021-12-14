停車糾紛 男子酒後持刀上門砍傷鄰居判刑8年

男子朱作武與鄰居林姓女子常有停車糾紛，朱作武日前酒後持刀上門理論，林女的呂姓男友開門後慘遭砍傷，新竹地方法院將朱男依殺人未遂罪判處有期徒刑8年。

判決書指出，朱作武與林女是鄰居，兩家人常有停車問題，互有嫌隙，去年12月3日也因停車起糾紛，朱作武心生不滿，當日持2把菜刀藏在身後，到林家門口呼喊，並大力敲門。

林女的呂姓男友聽聞後，前往應門，朱作武則持菜刀砍向呂男，造成呂男左上臂、顏面等受傷。

法官審酌，朱作武因停車糾紛，對鄰居存有不滿，因而持利刃猛力刺擊呂男，手段兇狠，造成呂男身心受創嚴重，並影響工作及日常生活能力，欠缺尊重他人生命、身體法益之守法觀念，行為偏差。

法官認為，朱作武犯後始終否認犯行，辯稱以酒醉、無意識，規避責任，犯罪後態度不佳，不知反省，且迄今未能與呂男達成和解，因此，將朱作武依殺人未遂罪判處有期徒刑8年，可上訴。

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