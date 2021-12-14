快訊

新疆官方公布恐怖襲擊片段 縱火、開槍、開車碾壓等畫面首曝光

停車糾紛 男子酒後持刀上門砍傷鄰居判刑8年

中央社 / 新竹縣14日電

男子朱作武與鄰居林姓女子常有停車糾紛，朱作武日前酒後持刀上門理論，林女的呂姓男友開門後慘遭砍傷，新竹地方法院將朱男依殺人未遂罪判處有期徒刑8年。

判決書指出，朱作武與林女是鄰居，兩家人常有停車問題，互有嫌隙，去年12月3日也因停車起糾紛，朱作武心生不滿，當日持2把菜刀藏在身後，到林家門口呼喊，並大力敲門。

林女的呂姓男友聽聞後，前往應門，朱作武則持菜刀砍向呂男，造成呂男左上臂、顏面等受傷。

法官審酌，朱作武因停車糾紛，對鄰居存有不滿，因而持利刃猛力刺擊呂男，手段兇狠，造成呂男身心受創嚴重，並影響工作及日常生活能力，欠缺尊重他人生命、身體法益之守法觀念，行為偏差。

法官認為，朱作武犯後始終否認犯行，辯稱以酒醉、無意識，規避責任，犯罪後態度不佳，不知反省，且迄今未能與呂男達成和解，因此，將朱作武依殺人未遂罪判處有期徒刑8年，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

殺人

延伸閱讀

13歲女童遭17歲鄰居以菜刀割頸 家屬不滿鑒定為輕傷

醉漢在薑母鴨店跌倒 掉出水果刀菜刀判罰4千

影／感情失和 莽夫酒後赴妻上班處揮刀反砍傷自己

北市串燒店員工遭砍 疑因私人口角紛爭尋仇

相關新聞

販毒又買黑槍...調查局屢屢出包 主因恐和「人事派系」有關

調查局繼航基站盜賣毒品事件後，再驚爆有調查官購買黑槍重大風紀案。調查局北機站調查官蔡侑霖，竟知法犯法上暗網購買制式手槍，...

新北3嫌持槍搶運鈔保全得手百萬 警2小時火速逮捕落網

新北市五股區凌雲路三段萊爾富超商，今天下午5時出現3名持槍歹徒，搶奪正在ATM補鈔的保全員，得款超過百萬元駕車逃逸。警方...

獨／調查局驚爆調查官上暗網買黑槍 檢方15萬重保

調查局繼航基站盜賣毒品事件後再驚爆上暗網購買黑槍重大風紀案。調查局北機站調查官蔡侑霖涉嫌上暗網，從國外購買制式手槍回...

被指「誤判」造成冤獄？高醫否認：兩毒品為同分異構物

高醫毒物室爆出毒品檢驗出包，去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone。院方澄清，非但不是誤判...

狠男為財20餘刀殺養育恩人 檢認「令人髮指」起訴求處重刑

20歲男子李盈達因討錢不成，今年10月21日在新北市新莊區以水果刀猛刺養育他16年多的楊江姓老婦20餘刀致死，並拿走房間...

新北3嫌花2分鐘搶奪超商100萬 警2小時緝捕追回贓款

新北市五股區凌雲路三段萊爾富超商，今天下午5時出現持槍歹徒，搶奪正在ATM保養機台的保全員，得款百餘萬元現鈔駕車逃逸。警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。