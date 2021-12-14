被指「誤判」造成冤獄？高醫否認：兩毒品為同分異構物

高醫毒物室爆出毒品檢驗出包，去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone。院方澄清，非但不是誤判，且是高醫主動告知警政和司法單位更新檢驗結果，同時受理複驗。

對於被指責可能造成冤獄，高醫會不會覺得委屈？高醫副院長黃尚志表示，從當時檢驗的侷限性和科學證據上來看，並不是誤判。

他說，就事實來說，高醫是承接檢驗單位，開始能力到哪都有列出來，接到政府通知，就建立E的標準品，盡到社會良心、醫學中心應該有的角色。高醫非法政、警政、醫政單位，司法問題就交由司法回答，高醫只是提供檢驗事實。

高醫檢驗醫學部毒物室醫師林宜靜表示，去年11月方法建立後，發現有這樣的情形，主動告知警察局、法院相關機構，有疑義的檢體可做複驗，主動告知有3件，複驗有29件，有的1件有很多包。

林宜靜說，新興毒品氾濫，毒品鑑驗流程主要是利用氣相層析質譜儀檢測，目前高醫毒物室除了氣相層析質譜儀，還會搭配液相層析質譜儀檢測，與標準品做比對，當沒有這個標準品時，檢品就算有這個成分，也不會被檢測出來，這是在檢驗上的極限。所以要不斷的購買標準品，增加可以檢測出的品項。

外界質疑高醫取得Eutylone標準品的速度比法醫研究室慢這麼多？林宜靜說，法醫研究所就在法務部，基本上就像疾管署的昆陽實驗室的角色，去年8月法務部和食藥署在探詢高醫有無開發Eutylone檢測的意願時，相信其他一些認證實驗室應該都接到了探詢。請購標準品是管制藥品，必須有一些程序時間，不是請購就馬上下來。