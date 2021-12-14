影／毒物室驗毒出包？高醫出面說明檢驗過程

高雄醫學大學附設中和紀念醫院被爆出將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone。院方今天下午舉行記者會嚴正聲明報導與事實不符，並未誤判，高醫積極協助政府檢測不斷翻新的毒品，還主動告知警政和司法單位更新檢驗結果，同時受理複驗。

高醫副院長黃尚志表示，因為法務部和衛福部食藥署發現Eutylone有流行趨勢，所以在去年8月發送「毒品定量檢驗事宜調查表」，詢問全台濫用藥物認證實驗室開放Eutylone檢測的意願，高醫毒物室就進行Eutylone標準品的請購，去年11月Eutylone標準品到貨後，立即進行相關毒品使用的檢測方法開發。高醫毒物室去年1月起承接高雄市警局與屏東縣警局的「查獲微量毒品定性及定量委外檢驗勞務」，在招標案的檢驗能力說明已載明能檢測的毒品種類共73項，其中含有Pentylone第二級毒品，但不包含Eutylone這項檢測，這在當時並非公告的第三級毒品。黃尚志強調，毒物報告都是依儀器設備分析提出客觀結果，因為新興毒品種類繁多，推陳出新，需持續購買標準品達到更精準結果，而適時修正成果，是科學上必然的過程，高醫也主動再次檢測並補充回報檢測成果。 高醫副院長黃尚志表示，因為新興毒品種類繁多，推陳出新，需持續購買標準品達到更精準結果，而適時修正成果，是科學上必然的過程，高醫也主動再次檢測並補充回報檢測成果。記者劉學聖／攝影 高醫副院長黃尚志表示，因為新興毒品種類繁多，推陳出新，需持續購買標準品達到更精準結果，而適時修正成果，是科學上必然的過程，高醫也主動再次檢測並補充回報檢測成果。記者劉學聖／攝影 高醫毒物室被爆出檢驗毒品出包，今天院方舉行記者會說明。記者劉學聖／ 攝影 高醫副院長黃尚志表示，因為新興毒品種類繁多，推陳出新，需持續購買標準品達到更精準結果，而適時修正成果，是科學上必然的過程，高醫也主動再次檢測並補充回報檢測成果。記者劉學聖／攝影