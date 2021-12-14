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新興二、三級毒品檢驗惹議 醫矚吸食有多種風險
高雄醫學大學爆出毒品檢驗出包，去年11月起，將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，可能導致26人遭「誤判」且影響刑度；院方今天下午，也召開記者會，嚴正聲明報導與事實不符，更強調並未誤判。然而，針對這兩項新興毒品施用，腎臟科主治醫師也提醒，過量使用恐增加罹患心血管疾病風險。
長庚醫院腎臟科系教授、主治醫師顏宗海，擁有腎臟學、毒理學、食品安全專長，關於這次毒品檢驗惹議的三級毒品Eutylone與二級毒品Pentylone，他說，兩項皆為合成卡西酮的化合物，類似搖頭丸MDMA的衍生物，在醫學上稱為，中樞神經興奮劑，但醫療上並不會使用。
顏宗海說，吸食Eutylone與Pentylone毒品，會刺激中樞神經，讓施用者情緒變得亢奮，也帶來愉悅感，作用類似搖頭丸，但效果較弱。
顏宗海提醒，這兩項毒品皆為合成卡西酮，不僅要避免吸食，若過量使用，會造成心跳變快、血壓上升，會增加腦中風、心臟病等心血管疾病的風險。
今天下午，高醫召開記者會時，高醫副院長黃尚志表示，因為法務部和衛福部食藥署發現Eutylone有流行趨勢，所以在去年8月發送「毒品定量檢驗事宜調查表」，詢問全台濫用藥物認證實驗室開放Eutylone檢測的意願，高醫毒物室就進行Eutylone標準品的請購，去年11月Eutylone標準品到貨後，立即進行相關毒品使用的檢測方法開發。
黃尚志強調，高醫並沒有所謂的「誤判」，毒物報告都是依儀器設備分析提出客觀結果，因為新興毒品種類繁多，推陳出新，需持續購買標準品達到更精準結果，適時修正成果，是科學上必然的過程，高醫也主動再次檢測並補充回報檢測成果。
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