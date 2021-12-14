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高醫驗毒出包 司法院：有疑慮者重驗
高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室驗毒出包，司法院今表示已指示各級法院提醒各審判庭，檢視審理中案件，如有疑慮者重新進行毒品檢驗，以確保裁判正確性、維護被告合法權益。
此外，台灣高等檢察署也指派檢察官、檢察事務官南下了解、參加專案會議，高雄高分檢也成立專案小組負責資料調取。
毒品危害防制條例第10條規定「施用第一級毒品者，處六月以上五年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。」也就是只有施用第一級、第二級毒品者成立犯罪，而「持有」第三級、第四級毒品必須純質淨重五公克以上，才可分別處2年、1年以下有期徒刑。
法界人士指出，若是施用第三級毒品卻被誤驗為施用第二級毒品，而遭觀察、勒戒或刑罰且執行完畢，可聲請再審與刑事補償。
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