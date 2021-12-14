高醫刑案驗毒3級驗成2級？法醫研究所代所長南下釐清

週刊報導，高雄醫學大學附設中和醫院接受南部院檢單位委託進行毒品檢驗，2020年起將多件3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，導致多案被告遭更重的罪刑起訴或判刑，逾200件毒品證物因高醫的誤判變成冤案。

為此，法務部今天說，有關媒體報導高醫驗毒出包一事，已責由台高檢署指派檢察官會同法醫研究所代理所長曾信棟立即親自南下到高醫中和醫院，深入了解目前處理狀況，並調取相關資料釐清，高雄地檢署也指派主任檢察官協同處理。