快訊

四公投周六登場 過關門檻出爐！

南韓「K計畫」關鍵角色 金奇南掌三星帥旗推動半導體十年大計

走私「2-碘-甲基苯丙酮」1噸來台 可製3、5百公斤「喵喵」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

去年1月至8月，國內有88人因濫用第三級毒品「喵喵」致死，毒性殺傷力大，行政院今年7月14日將喵喵的先驅原料「2-碘-甲基苯丙酮」列為第四級毒品。台中市區某化工原料有限公司高姓老闆，向大陸地區賣家買1000公斤「2-碘-甲基苯丙酮」空運走私來台，經警查扣，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪將高男及領貨的黃男起訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，新毒品氾濫，毒咖啡包7成含「喵喵」，屬於合成卡西酮類物質，具中樞神經興奮作用，會造成心悸、呼吸困難、血壓升高，精神症狀方面會引起幻覺、妄想、錯覺、焦慮、憂鬱、激動不安、興奮、暴力或自殘行為。因此行政院於7月14日將喵喵的先驅原料「2-碘-甲基苯丙酮」列為第4級毒品。

卓俊忠指出，被告高男向大陸賣家買「2-碘-甲基苯丙酮」1000公斤，7月22日空運來台，經警查扣，能夠提煉百分之三十至百分之五十的第三級毒品「喵喵」，好在及時查扣，否則後果不堪設想。

起訴書指出，高男（61歲）是台中地區某化工原料公司的老闆，未經主管機關許可，共謀由高與大陸地區賣家接洽、訂貨，由「許先生」支付貨款予大陸買家，黃男（37歲）負責於貨來台後，出面領貨及送貨。

由高於7月22日之前，以該公司名義，向大陸地區賣家訂購「2-碘-甲基苯丙酮」1000公斤，以空運方式於同月21日，自大陸地區起運來台，高委託不知情報關行辦理進口作業，經警調會同財政部關務署人員查扣，驗出純度約98%，淨重約980公斤。經警循線誰新竹縣湖口鄉逮獲高男、黃男。

高男供稱向大陸地區出口公司訂購「2-碘-甲基苯丙酮」，並由「許先生」給付貨款，知悉「2-碘-甲基苯丙酮」業經行政院於今年7月14日公共增列為第四級毒品先驅原料，為獲取「許先生」約定的報酬及避免賠償，仍指示大陸賣家出貨。而黃男否認運輸毒品，辯稱是高男指示他與報關行聯絡領貨，他不知道提領貨物是違法。檢察官不採信，予以起訴。

行政院今年7月14日將喵喵的先驅原料「2-碘-甲基苯丙酮」列為第4級毒品。化工原料高姓老闆，向大陸地區賣家買1000公斤「2-碘-甲基苯丙酮」空運來台，經警查扣，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪將高男及領貨的黃男起訴。圖／台中地檢署提供
行政院今年7月14日將喵喵的先驅原料「2-碘-甲基苯丙酮」列為第4級毒品。化工原料高姓老闆，向大陸地區賣家買1000公斤「2-碘-甲基苯丙酮」空運來台，經警查扣，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪將高男及領貨的黃男起訴。圖／台中地檢署提供
行政院今年7月14日將喵喵的先驅原料「2-碘-甲基苯丙酮」列為第4級毒品。化工原料高姓老闆，向大陸地區賣家買1000公斤「2-碘-甲基苯丙酮」空運來台，經警查扣，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪將高男及領貨的黃男起訴。圖／台中地檢署提供
行政院今年7月14日將喵喵的先驅原料「2-碘-甲基苯丙酮」列為第4級毒品。化工原料高姓老闆，向大陸地區賣家買1000公斤「2-碘-甲基苯丙酮」空運來台，經警查扣，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪將高男及領貨的黃男起訴。圖／台中地檢署提供

毒品 走私

延伸閱讀

中市立委補選傳餐會賄選 中檢傳4里長22名選民調查

離譜！中央警察大學學生走私大麻 落網遭法院收押並開除學籍

超跑惡煞幕後金主5人送辦 檢訊後命金主70萬交保

影／女碩士生遭砂石車輾斃 中檢：死因已認定續行調查

相關新聞

高醫驗毒出包！逾20毒犯被誤判 證據若銷毀恐難救濟

高雄醫學大學爆出毒品檢驗出包，去年11月起，將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，其中高雄地方...

走私「2-碘-甲基苯丙酮」1噸來台 可製3、5百公斤喵喵

去年1月至8月，國內有88人因濫用第三級毒品「喵喵」致死，毒性殺傷力大，行政院今年7月14日將喵喵的先驅原料「2-碘-甲...

高醫驗毒出包…基層警盼整合管道、統一鑑驗 避免擔刑責

高雄醫學大學爆出毒品鑑驗出包，去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，高雄、橋頭兩院檢近日...

桃園男開車撞死人 家屬怒揪衣領掉出咖啡包才知是毒駕

桃園市一名男子日前疑似吸毒後開車，橫越車道撞死對向騎機車的57歲婦人，犯後更未下車查看，讓家屬氣炸，驗屍時死者丈夫一氣之...

毒情侶恍神闖民宅 反質問屋主「拿掃把要打人」

楊姓男子與袁姓女友疑吸毒，恍神進入民宅，去意不明；民宅老婦見他們私闖進屋，高聲驚叫，兒子下樓趕人，報警處理，楊姓男子反而...

疫情改變運毒 高檢署第六波安居緝毒查獲4580公斤毒品

各國因新冠肺炎疫情而加強人流管制，毒梟卻也跟著改變運毒方式，改以快遞郵包走私毒品，郵包走私案快速增加。此外，網際網路興起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。