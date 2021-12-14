走私「2-碘-甲基苯丙酮」1噸來台 可製3、5百公斤「喵喵」

去年1月至8月，國內有88人因濫用第三級毒品「喵喵」致死，毒性殺傷力大，行政院今年7月14日將喵喵的先驅原料「2-碘-甲基苯丙酮」列為第四級毒品。台中市區某化工原料有限公司高姓老闆，向大陸地區賣家買1000公斤「2-碘-甲基苯丙酮」空運走私來台，經警查扣，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪將高男及領貨的黃男起訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，新毒品氾濫，毒咖啡包7成含「喵喵」，屬於合成卡西酮類物質，具中樞神經興奮作用，會造成心悸、呼吸困難、血壓升高，精神症狀方面會引起幻覺、妄想、錯覺、焦慮、憂鬱、激動不安、興奮、暴力或自殘行為。因此行政院於7月14日將喵喵的先驅原料「2-碘-甲基苯丙酮」列為第4級毒品。

卓俊忠指出，被告高男向大陸賣家買「2-碘-甲基苯丙酮」1000公斤，7月22日空運來台，經警查扣，能夠提煉百分之三十至百分之五十的第三級毒品「喵喵」，好在及時查扣，否則後果不堪設想。

起訴書指出，高男（61歲）是台中地區某化工原料公司的老闆，未經主管機關許可，共謀由高與大陸地區賣家接洽、訂貨，由「許先生」支付貨款予大陸買家，黃男（37歲）負責於貨來台後，出面領貨及送貨。

由高於7月22日之前，以該公司名義，向大陸地區賣家訂購「2-碘-甲基苯丙酮」1000公斤，以空運方式於同月21日，自大陸地區起運來台，高委託不知情報關行辦理進口作業，經警調會同財政部關務署人員查扣，驗出純度約98%，淨重約980公斤。經警循線誰新竹縣湖口鄉逮獲高男、黃男。