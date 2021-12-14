高醫驗毒出包…基層警盼整合管道、統一鑑驗 避免擔刑責

高醫驗毒出包，基層員警盼整合檢驗管道統一鑑驗，避免日後擔刑責。圖／報系資料照

高雄醫學大學爆出毒品鑑驗出包，去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，高雄、橋頭兩院檢近日展開清查，雄檢清查有31件毒品案與Pentylone有關，橋檢則有7件，其中兩地檢署共有12件因鑑驗「誤判」持有者獲判無罪，至於實際有多少件出現「誤判」，兩地院檢仍在清查中。

一名任職北部的資深刑警表示，員警查緝毒品後的送驗過程繁瑣，收驗機關太多，加上還得從毒品種類區分收驗機關，更甚者，同一種類毒品還區分為重量不同送不同單位鑑驗，讓許多新進員警無所適從，例如光是第一級毒品海洛因，就區分為1公克以上送調查局、1公克以下送台北榮總檢驗；二級毒品安非他命10公克以上送刑事局、未滿10公克送台北榮總、毒咖啡包20公克以上送刑事局、未滿則送台北榮總。

員警在查獲毒品後，光是要區分送何單位就滿頭問號，還得拿出預先製作的小抄來查詢，另外也有員警抱怨說，驗尿送驗結果通常都一周內就能有驗尿報告，速度算是相當快，但毒品鑑驗的速度就很慢，尤其收驗機關因為人力有限，要應付北部地區龐大的警察機關所送的毒品鑑驗，通常一件毒品案件，毒品鑑驗報告得拖到1個多月以上甚至3個月，才能順利拿到毒品鑑驗報告，也因此造成許多員警要應付案件所屬院檢單位頻頻來文催討毒品驗報告，才能依法順利起訴或判決。