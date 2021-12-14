快訊

四公投周六登場 過關門檻出爐！

南韓「K計畫」關鍵角色 金奇南掌三星帥旗推動半導體十年大計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高醫驗毒出包…基層警盼整合管道、統一鑑驗 避免擔刑責

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

高醫驗毒出包，基層員警盼整合檢驗管道統一鑑驗，避免日後擔刑責。圖／報系資料照
高醫驗毒出包，基層員警盼整合檢驗管道統一鑑驗，避免日後擔刑責。圖／報系資料照

高雄醫學大學爆出毒品鑑驗出包，去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，高雄、橋頭兩院檢近日展開清查，雄檢清查有31件毒品案與Pentylone有關，橋檢則有7件，其中兩地檢署共有12件因鑑驗「誤判」持有者獲判無罪，至於實際有多少件出現「誤判」，兩地院檢仍在清查中。

一名任職北部的資深刑警表示，員警查緝毒品後的送驗過程繁瑣，收驗機關太多，加上還得從毒品種類區分收驗機關，更甚者，同一種類毒品還區分為重量不同送不同單位鑑驗，讓許多新進員警無所適從，例如光是第一級毒品海洛因，就區分為1公克以上送調查局、1公克以下送台北榮總檢驗；二級毒品安非他命10公克以上送刑事局、未滿10公克送台北榮總、毒咖啡包20公克以上送刑事局、未滿則送台北榮總。

員警在查獲毒品後，光是要區分送何單位就滿頭問號，還得拿出預先製作的小抄來查詢，另外也有員警抱怨說，驗尿送驗結果通常都一周內就能有驗尿報告，速度算是相當快，但毒品鑑驗的速度就很慢，尤其收驗機關因為人力有限，要應付北部地區龐大的警察機關所送的毒品鑑驗，通常一件毒品案件，毒品鑑驗報告得拖到1個多月以上甚至3個月，才能順利拿到毒品鑑驗報告，也因此造成許多員警要應付案件所屬院檢單位頻頻來文催討毒品驗報告，才能依法順利起訴或判決。

至於毒品初篩的試劑，也有基層刑警反映，目前針對第一、第二級毒品初篩的試劑相當缺乏，有時候得向其他單位請求支援，如果真的借不到，乾脆就省去初篩的程序，直接先把人移送，毒品直接送驗，但員警又擔心如果查扣的不是毒品，到時候不但鬧笑話，還可能要揹上相關刑責，因此也希望警政署等上級單位對相關初篩試劑能盡速採購發送給基層單位。

高醫驗毒出包，基層員警盼整合檢驗管道統一鑑驗，避免日後擔刑責。圖／報系資料照
高醫驗毒出包，基層員警盼整合檢驗管道統一鑑驗，避免日後擔刑責。圖／報系資料照

毒品 警察

延伸閱讀

高醫驗毒出包害到院檢！雄、橋兩檢共38案 誤判件數清查中

高醫驗毒出包！逾20毒犯被誤判 證據若銷毀恐難救濟

桃園男開車撞死人 家屬怒揪衣領掉出咖啡包才知是毒駕

毒情侶恍神闖民宅 反質問屋主「拿掃把要打人」

相關新聞

高醫驗毒出包！逾20毒犯被誤判 證據若銷毀恐難救濟

高雄醫學大學爆出毒品檢驗出包，去年11月起，將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，其中高雄地方...

高醫驗毒出包…基層警盼整合管道、統一鑑驗 避免擔刑責

高雄醫學大學爆出毒品鑑驗出包，去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，高雄、橋頭兩院檢近日...

桃園男開車撞死人 家屬怒揪衣領掉出咖啡包才知是毒駕

桃園市一名男子日前疑似吸毒後開車，橫越車道撞死對向騎機車的57歲婦人，犯後更未下車查看，讓家屬氣炸，驗屍時死者丈夫一氣之...

毒情侶恍神闖民宅 反質問屋主「拿掃把要打人」

楊姓男子與袁姓女友疑吸毒，恍神進入民宅，去意不明；民宅老婦見他們私闖進屋，高聲驚叫，兒子下樓趕人，報警處理，楊姓男子反而...

疫情改變運毒 高檢署第六波安居緝毒查獲4580公斤毒品

各國因新冠肺炎疫情而加強人流管制，毒梟卻也跟著改變運毒方式，改以快遞郵包走私毒品，郵包走私案快速增加。此外，網際網路興起...

六大緝毒系統聯手 查獲販毒者、一級毒品量破紀錄

高等檢察署統籌檢查、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，9、10、11月分階段執行安居緝毒專案大有斬獲，今早於海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。