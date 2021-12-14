高醫驗毒誤判 法務部派人南下清查依案情重驗

高醫毒物室自109年起將3級毒品誤判為2級毒品Pentylone，造成許多人刑責加重坐冤獄。高雄地方法院行政庭長楊國祥（圖）14日上午召開記者會說明。 中央社

高醫受委託檢驗毒品出包，法務部今天說，已責由高檢署及法醫研究所派人南下赴高醫深入了解，也要求各檢察機關清查檢視送驗至高醫的案件情節，重新送至中央檢驗單位檢驗。

鏡週刊今天報導，高雄醫學大學附設中和醫院接受南部院檢單位委託進行毒品檢驗，自去年起將多件3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，導致多案被告遭更重的罪刑起訴或判刑，部分案件雖因承審法官警覺重新複驗還被告清白，但南部院檢人士清查，粗估逾200件毒品證物因高醫誤判而釀冤案。

對此，法務部官員今天指出，法務部已責由台灣高檢署指派檢察官會同法醫研究所代理所長，立即親自南下到高醫附設中和醫院，深入了解處理狀況並調取相關資料釐清，另台灣高雄檢察署也指派主任檢察官協同處理。

官員指出，各檢察機關也就送至高醫檢驗毒品的案件進行清查及檢視，並視個案情節重新送請中央檢驗單位檢驗，確保結果正確性及維護案件當事人權益。