毒情侶恍神闖民宅 反質問屋主「拿掃把要打人」

楊姓男子與袁姓女友疑吸毒，恍神進入民宅，去意不明；民宅老婦見他們私闖進屋，高聲驚叫，兒子下樓趕人，報警處理，楊姓男子反而質問，「還拿掃把準備打他」，爭執時，袁女掉落毒品，警方立即逮捕他們，依違反毒品危害防制條例及妨害自由罪嫌，將2人移送法辦。

據了解，12月12日近午，楊姓男子（21歲）和袁女（22歲）涉嫌闖入高雄市鳳山區甲智路某民宅，屋內七旬劉姓老婦見陌生人無故闖進屋內，又看2人晃來晃去，用意不明，大聲呼救，老婦的兒子在樓上驚聞母親大叫，趕緊下樓察看，拿掃把趕人，並立即報警。

鳳山警分局南成派出所員警到場，楊反而指著老婦的兒子，怒斥「為何拿掃把要打我」。警方查證楊、袁身分，但爭執時，楊、袁2人精神恍忽，袁女掉落疑似毒品粉末，警方查出是含有MDMA的二級毒品的毒品咖啡包粉末，並在楊的身上查獲三級毒品FM2及摻K他命的香菸，立即逮捕2人。