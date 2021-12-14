疫情改變運毒 高檢署第六波安居緝毒查獲4580公斤毒品

新北市警局等日前破獲「我國陸上最大宗海洛因毒品案」，共查獲海洛因磚1172塊，計查獲販毒集團成員共7名。資料照片。記者潘俊宏／攝影 各國因新冠肺炎疫情而加強人流管制，毒梟卻也跟著改變運毒方式，改以快遞郵包走私毒品，郵包走私案快速增加。此外，網際網路興起，毒販透過網路、通訊軟體販毒也使得大麻、新興毒品在國內快速擴散。台灣高等檢察署今年9月至11月執行第六波安居緝毒專案，共查獲2784名製造運輸販賣毒品者，羈押了665名，為歷次專案人數最多。

高檢署指出，其中利用網路和新興通訊方式販毒的有1091人，相較於第五波安居專案，查獲比例由8%提升至20%，而毒品查獲量為4580公斤，大麻有1070株、喵喵等混合式毒品咖啡包7萬6714包，還找到了2座喵喵製毒工廠、犯罪現金4636萬元。其中第一級毒品查扣了489.65公斤，為歷次專案最多的一次。

高檢舉例在這波查緝行動中，新北地檢署在林口區一間倉儲內查獲夾藏在木材中走私的海洛因磚，海洛因多達1172塊（約446.8公斤），溯源揪出巫姓等7名被告；桃園地檢署自比利時空運來台貨櫃中，查到了107公斤K他命，查獲溫姓等被告；台中地檢署查扣自中國大陸進口的喵喵先驅原料（2-碘-甲基苯丙酮）共40桶、約1公噸，抓到高姓等被告；屏東地檢署在鵝鑾鼻西南方海域的貨輪上查扣405公斤K他命，溯源查到黃姓等7名被告。

高檢署今在海巡署舉行「第六波安居緝毒專案成果記者會」，行政院外交國防法務處處長譚宗保代表行政院表達對安居緝毒專案的重視，法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民也都與會。除了高檢署署長邢泰釗外，調查局局長王俊力、警政署長陳家欽、海巡署長周美伍、關務署副署長彭英偉、憲兵202指揮部指揮官陳致航也與會。

高檢署表示，要解決毒品問題是場長期抗戰，也是絕不能輸的戰役，高檢署將與所有緝毒伙伴盤點國內外販毒情勢，適時研擬對策，並規劃統合緝毒資源，希望形成緊密的緝毒網絡，發揮最強的緝毒效能。