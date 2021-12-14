高醫驗毒出包！逾20毒犯被誤判 證據若銷毀恐難救濟

毒咖啡包混入各項毒品，但高醫受理檢驗的過程中卻出現誤判，雄橋兩院檢清查至少有38案有關，其中12案被判無罪。記者張議晨／攝影

高雄醫學大學爆出毒品檢驗出包，去年11月起，將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，其中高雄地方法院有11人獲判無罪，橋頭地院則有1人；與「誤判」有關案件，雄檢和橋檢各起訴31件和7件，扣除無罪者，有26名被告可能被判錯，目前檢方清查涉案人卷宗，若確認是「誤判」，有罪被告可依法提再審，但如果證據已依程序銷毀，恐面臨無法救濟情況。

高醫檢驗醫學部毒物室是國內14家經衛生署管制藥品管理局濫用藥物尿液檢驗認可實驗室之一，毒物室每月都有數百例尿液藥物濫用檢體，以及數百例的法院等證物檢體。

去年雄院法官受理毒品案件，發現案件被告驗尿為「三級毒品」，但持有毒品卻被驗出是二級毒品Pentylone，被告抗辯「吸的是三級，怎驗出二級？」法官將檢體重送法醫研究所，複驗後確認為誤判，這名被告最後獲得清白被判無罪。

據了解，誤判案件多為去年、前年間受理的毒品案件，雄檢和橋檢各起訴31件和7件，其中雄檢有11件獲判無罪、橋檢1件，剩餘26案有些還在審理，有些則判決確定，目前兩檢啟動清查，釐清到底有多少毒品案檢體恐被誤判。

依據目前實務，警方線上攔查毒品後，會將尿液、毒品檢體送合作醫事單位檢驗，報告再轉送地檢署；檢察官表示，高醫應該趕快清查，加快檢方釐清到底有多少案件被誤判。

依法規，持有二級毒品者處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金；持有三級毒品者，需超過5公克才會處以與二級毒品相同刑度。誤判案件刑度多數不重，多被判拘役、或6個月以下可易科罰金。

律師李奇芳說，對於採高醫鑑定報告的判決，應該全面送驗鑑定，若鑑定有虛偽，屬於事實認定錯誤，且有新證據，可據此提出再審。若因三級毒品被誤判為二級毒品，而受羈押等拘束人身自由保安處分的情況，或是因案被送勒戒，可以請求刑事補償。

目前高雄、橋頭兩地檢署正清查未審判或已審判案件，若確認因高醫誤判而受有罪判決者，被告可聲請再審或刑事補償。不過，傳出部分案件因判決確定，檢體是否留存也是大問題，目前檢方已再清查留存證物，將這批證物妥善保存。