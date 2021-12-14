六大緝毒系統聯手 查獲販毒者、一級毒品量破紀錄

高等檢察署統籌檢查、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，9、10、11月分階段執行安居緝毒專案大有斬獲，今早於海巡署統一說明專案成果，專案人員表示，因新冠肺炎疫情影響，國際毒品犯罪趨向郵包走私形式，因此該專案也以「源頭阻截毒品、遏止網購毒品」為執行重點。

高檢署表示，在六大緝毒系統通力合作之下，專案期間共查獲製造運輸販賣毒品2784人、羈押被告665人，是歷次安居專案人數最多；其中利用網路、新興通訊方式販毒者有1091人，查獲比例由前一次專案的8％上升到20％，顯見新冠肺炎疫情影響之下，毒犯有改採網路販毒趨勢。

另，毒品查獲量達4580公斤、大麻1070株、「喵喵」等混合式毒品咖啡包7萬6714包、2座「喵喵」製毒工廠、犯罪所得4636萬3960元，查扣車輛60輛、3C產品2276台，成效斐然，尤以第一級毒品查扣489.65公斤，是歷次安居案查獲最多者。

此次專案期間特殊重大案件，包含新北市警方在新北市林口區一處倉儲內，查獲毒販利用木材夾藏大量毒品海洛因磚1172塊（約446.8公斤），循線查獲巫姓等7名犯嫌；調查局桃園市調查處在比利時空運來台的貨櫃中，查獲電纜線中夾藏K他命107公斤，循線查獲溫姓犯嫌。

此外，刑事局警方在桃園市及新竹縣查獲大量新興毒品「喵喵」原料，40桶2碘甲基苯丙酮（約1000公斤），循線查獲高姓等5名犯嫌到案；海巡署則在鵝鑾鼻西南方海域一艘獅子山共和國籍貨輪上，查扣K他命405公斤，市價達8億元，循線查獲黃姓等7名犯嫌到案。

今早記者會中，法務部、警政署、海巡署、高檢署、調查局等機關首長皆出席，法務部長蔡清祥說，雖此次專案成效卓著，但大麻案件卻有成長趨勢，尤其國際郵包走私毒品案明顯增加，強調「大麻除罪化在台灣不可能發生，希望年輕朋友勿心存僥倖」。