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桃園11名失聯移工躲公寓還涉毒 租車出入仍被一網打盡

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市11名失聯移工在台非法打工，住在3房2廳老公寓，還租車集體出入，引人注目被警方盯上，昨天回家時被埋伏的便衣員警一網打盡，租屋處還被查獲毒品及吸食器，除依毒品罪嫌將2名涉毒移工移送法辦外，全員也送移民處桃園專勤隊收容，等候遣返。

桃園警分局指出，大樹派出所日前接獲線報，指轄區金門二街上一處公寓出入複雜，經常有多名移工出入，均由專車接送，且疑似涉有毒品，員警訪查周邊民眾後，研判可能為失聯移工所居住處所。

為防止相關人員奔逃，警方監控多日，昨天下午在周圍地帶設下埋伏，於18時10分發現一輛出租車在路邊停下，趁乘客都還沒下車之際，便衣員警立即上前包圍控制，並請司機熄火配合施檢；眾移工被困在車上，只好乖乖配合攔查。

警方調查，車上共有失聯男性移工9名，含印尼籍2名、越南籍7名，另有越南籍合法移工1人，以及聲稱不知情的台籍司機；警方隨後又在公寓內查到鄧姓（28歲）及黎姓（86）2名失聯男性移工，且在他們房內還查獲安非他命及吸食器等違禁物品，詢後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方查，12名移工將三房兩廳公寓隔成5、6間居住，出入則由出租車統一接送，至於是誰提供租屋空間、叫車，事涉移民法規，若經調查是雇主租用並窩藏非法移工，最高可依入出國及移民法處15至75萬元罰鍰。目前失聯的11名移工均送桃園專勤隊收容，等候遣返。

警方在公寓內查獲安非他命及吸食器，將兩名涉案移工依毒品罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝
警方在公寓內查獲安非他命及吸食器，將兩名涉案移工依毒品罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝
桃園市11名失聯移工共住公寓，出入還有專車接送，被警方一網打盡。記者楊湛華／翻攝
桃園市11名失聯移工共住公寓，出入還有專車接送，被警方一網打盡。記者楊湛華／翻攝
警方在公寓內查獲安非他命及吸食器，將兩名涉案移工依毒品罪嫌移送法辦。
警方在公寓內查獲安非他命及吸食器，將兩名涉案移工依毒品罪嫌移送法辦。

移工 桃園 毒品

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