第6波安居緝毒專案 嫌犯、一級毒品數量創新高

高檢署今天表示，經統合六大緝毒系統執行第6波「安居緝毒專案」，掃蕩利用網路、新興通訊販毒等犯罪，共查獲2784人、第一級毒品489.65公斤，均為歷次專案之最。

台灣高等檢察署發布新聞稿指出，高檢署依行政院新世代反毒策略行動綱領，統籌規劃檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統，於今年9月8日至9月17日、10月5日至11月14日，分階段執行第6波安居緝毒專案。

高檢署指出，各國因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而加強人流管制，毒梟改用快遞郵包走私毒品，導致郵包走私案件快速增加；此外，網際網路興起，毒販使用網路、新興通訊方式販毒，使大麻、新興毒品在國內快速擴散。

高檢署表示，如何從源頭阻斷毒品走私入境及遏止利用網路販賣毒品，為本次專案重點，因此與關務署成立關務邊境安全聯繫平台，並統合調查局、警政署辦理空運快遞、郵包走私毒品案件溯源追查工作。

新聞稿指出，本次專案查緝行動共查獲製造、運輸、販賣毒品2784人，為歷次安居緝毒專案人數最多，其中利用網路、新興通訊方式販毒者有1091人，相較第5波行動，查獲比例由8%提升至20%；此外，查緝行動查扣第一級毒品489.65公斤，數量也是歷次之最。

高檢署表示，毒品問題是一場長期抗戰，也是絕不能輸的戰役，高檢署與所有緝毒夥伴將持續通力合作，盤點國內外販毒情勢，並規劃統合緝毒資源，形成緊密的緝毒網路，達成新世代反毒策略目標，維護國人健康與安全。