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美國學校遭人揚言開槍 警受理3件報案透過司法互助查IP

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區的台北美國學校。圖／翻攝自台北美國學校官網
台北市士林區的台北美國學校。圖／翻攝自台北美國學校官網
台北市士林區的台北美國學校，遭人在社群軟體Snapchat上揚言開槍，警方昨天共計受理3件報案，包含校方遭恐嚇、蘇姓少年遭盜用帳號、少年的同學遭盜用照片案。警方已透過司法互助，向Snapchat公司調閱相關資料，全案朝恐嚇公眾罪嫌偵辦中。

據悉，14歲蘇姓少年昨天下午3時許，經朋友告知Snapchat上的限時動態有2篇怪異限時動態，背景是家中小狗的照片寫上揚言在學校開槍的威脅言論，另一張照片則是蘇姓少年的同學照，照片上也遭人寫下恐嚇言論。

蘇姓少年驚覺，可能遭不明人士盜用帳號，手機也收到他處登入的提醒訊息，驚慌之中隨即登入帳號，刪除貼文。不料，朋友的家人看到訊息隨即通報校方，校方不敢大意報案求助，至天母派出所製作筆錄，並在昨晚緊急發布家長通知信，宣布12月13日停課一天。

蘇姓少年及其母親接獲通知信後，發現事態嚴重，隨即前往信義分局三張犁派出所報案，自稱是被害人，帳戶遭有心人盜用發出恐嚇言論，提告妨害電腦使用罪嫌。同一時間，蘇姓少年的同學也到士林報案，聲稱照片被盜用，遭人侵害肖像權。

警方指出，上述3案件積極偵辦中，已由刑事局國際科透過司法互助，向位在美國的Snapchat公司調閱相關資料，發現ＩＰ位址來自美國、埃及、及印度等三處，警方不排除幕後駭客是透過跳板程式犯案，持續分析資料，並再度聯繫Snapchat公司釐清案情。

少年的Snapchat帳號疑遭人盜用發布開槍的恐嚇訊息。記者蕭雅娟／翻攝
少年的Snapchat帳號疑遭人盜用發布開槍的恐嚇訊息。記者蕭雅娟／翻攝
少年的Snapchat帳號疑遭人盜用，少年同學的照片也遭寫上恐嚇訊息。記者蕭雅娟／翻攝
少年的Snapchat帳號疑遭人盜用，少年同學的照片也遭寫上恐嚇訊息。記者蕭雅娟／翻攝

恐嚇 美國

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