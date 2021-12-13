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刑事局溯源追查毒品案 破獲分裝場逮4嫌

中央社 / 台北13日電

桃園市警察局2月破獲隱身民宅的毒品分裝場案，刑事局溯源追查發現32歲黃男等人與前案有密切接觸，經深入追查於桃園市再查獲1處毒品咖啡包分裝場，並逮4嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第三大隊第二隊長黃文圳表示，桃園市警察局平鎮分局、中壢分局於今年2月下旬共同查獲26歲陳男及蔡男涉嫌製造、販賣毒品咖啡包（1286包、總毛重11.195公斤）案。

經協助溯源追查，刑事局整合分析情資和行動蒐證發現，黃男等嫌和前案有密集接觸並出入其毒品分裝場，隨即報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並和桃園市、台中市等地警察單位共組專案小組。

警方蒐證監控後，鎖定黃男承租桃園市桃園區國強六街的1棟大樓樓層作為毒品咖啡包分裝場，見時機成熟於7月29日執行拘提行動，於大樓地下停車場逮捕黃男等3嫌，並於車內查獲大量毒品咖啡包和相關工具等涉案證物，其中24歲舒男因詐欺、妨害兵役治罪和偽造有價證券等案遭通緝。

隨後，警方上樓進一步搜索承租處，再度查扣毒品咖啡包等證物，並拘提涉案的20歲黃男，調查後移送桃園地檢署偵辦。

現場查獲毒品咖啡包7079包（毛重約42公斤）、TANG風味飲料粉64包、封口機1台等贓證物，初估毒品市價超過新台幣30萬元，此集團疑有擴大進行毒品咖啡包分裝及販售規模意圖，幸警方及時攔截而未流入市面，後續將持續擴大追查。

毒品 桃園 咖啡

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