影／竹聯幫左姓前堂主三兄弟 住豪華莊園暴力討千萬警全逮

竹聯幫天龍堂左姓前堂主三兄弟涉嫌暴力討債，討債金額達1550萬，涉嫌在被害人家門前叫囂、街頭追打，逼簽本票，檢警發現，左等人藏身桃園大溪一棟獨棟別墅內，飼養狼犬顧門、出入以保時捷、賓士代步，作風高調，刑事局上月底收網，帶回涉案11人依法究辦。

刑事局中打第五隊在去年底、今年中接獲康姓、林姓男子報案，竹聯幫天龍堂左姓前堂主（57歲）與二弟（51歲）、三弟（50歲）等人涉嫌暴力討債，牽涉金額分別是900萬、650萬與30萬，中打獲報後，與台北市中正一分局、台北市刑大合組專案小組，並報請台北地檢署年股檢察官指揮偵辦。

據調查，康姓被害人從事超跑仲介業務，他在2018年間，與客戶在屏東縣參與一個超跑活動，但在活動中遭人設局，在駕駛一輛超跑藍寶堅尼時，遭歹徒以多輛車包圍。康男在二度突圍的過程中，撞壞車輛，因此與車行涉有900萬元的債務糾紛。

另外，康姓男子也與人有經營超跑租賃的生意，因有虧損，涉有650萬元的債務糾紛，2起案件的債權人，都找上竹聯幫天龍堂左姓兄弟出面處理，分別在2018年的3月、4月間，簽下900萬、650萬元的本票。

因康遲遲未將本票兌現還款，去年間左等人又前往康位於台北市中山區的住處堵人，除在門口辱罵「三字經」外，還涉嫌呼巴掌打人，康因不堪身心煎熬，向警方報案。

另外，林姓男子則是與左姓前幫主的姪子有賭債糾紛，金額為30萬，左等人在今年9月間，委由小弟在新北市永和區的街頭追打林，林向報警處理。

刑事局中打五隊在今年11月22日，持搜索票、拘票前往新北新店、台北士林、桃園大溪等地抓人，並查扣手機、球棒、安非他命、摺疊刀、西瓜刀、電擊棒、瓦斯噴霧罐、點鈔機、商業本票、借據、匯款單及帳冊文件等。

辦案人員搜索時發現，左等人藏身在桃園大溪的獨棟別墅，占地200、300坪，屋內有大型兒童遊戲設施，還飼養狼犬、屋內還有多輛保時捷、賓士等名車，作風高調。