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影／通緝犯疑擁槍被民眾目睹 板橋警開9槍順利逮3嫌
新北市板橋區今天中午發生警匪追逐，板橋警方接獲民眾報案稱「有人在車內把玩槍枝」，派員盤查，不料鍾姓駕駛心虛，趁隙加速逃逸，警方見狀動員大批警力圍捕，途中朝他車輪連開9槍。追逐近20分鐘，駕駛自撞路樹受困，警方成功逮捕3名犯嫌，並在車上查獲海洛因等毒品、現金50萬。警問是否攜槍，鍾男始終交代不清，警方仍在釐清與搜查。
警方調查，鍾男（35歲）今天上午11點50分，開白色豐田轎車載著陳男（38歲）與郭男（39歲），行經國慶路時臨停路邊，有民眾報案稱「他們在車內把玩槍枝，很恐怖」。警方派員趕抵，順利攔截到鍾男座車，上前盤查時，他卻心虛加速逃逸，於是呼叫警力，擴大攔截圍捕，其中在場5名員警朝車輪共開9槍。
當時車多擁擠，鍾男見路況不通，甚至一度開上分隔島，直接超越前面汽車、欲甩開員警；超車後，後座的陳男趁隙開車門、跳車逃逸，孰料直接被員警逮個正著，警方先抓到1嫌。
鍾男繼續開車加速逃亡，汽車都有明顯擦撞仍拒捕，不料右轉四川路後車更多，鍾男彷彿機車上身，向右鑽欲逃離，反而撞上前方路樹後動彈不得。警方大聲嚇阻，將駕駛鍾男與右前座的郭男拉下車，將全案3人逮獲，並在車上查獲2小包海洛因和2小包安非他命和現金50萬元。
據了解，鍾男身背3條通緝在身，有毒品、傷害、詐欺等，面對警詢時，始終對「是否有槍」交代不清；警詢後將3人依毒品、妨害公務等罪嫌偵辦，並將鍾男解送新北地檢與新北地院。
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