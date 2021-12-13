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網紅小玉「換臉」惹禍上身 賓士休旅被拍賣195萬2千元敲定
網紅「小玉」因利用Deepfake（深偽）換臉技術製作色情影片販售，被新北地檢署調查，其被扣押的賓士休旅車將由行政執行署新北分署以拍賣方式變價，經過激烈喊價，新北分署今天上午以195萬2千元價格拍定。
本名朱玉宸的網紅「小玉」去年七月起成立「台灣網紅挖面」推特粉絲團，後改名「台灣網紅影片合成」，招募網友加入「亞洲only」Telegram群組，待網友匯款指定帳戶，私訊傳網路雲端連結提供將色情片主角換成網紅、藝人甚至政治人物的影片，涉嫌觸犯刑法妨害風化等罪。
新北地檢署今年10月指揮刑事局行動，在偵查中扣押「小玉」以犯罪所得購買的賓士休旅車1部，囑託新北分署以拍賣方式變價。新北分署今天上午進行拍賣，共有20組人馬登記，起標價150萬元，第一次即喊價170萬元，瞬間剩下三組人競標；歷經44次喊價，最終以195萬2千元拍定。
拍定車輛的賴先生稱他原先不知道「小玉」是誰，會參加拍賣就是因為妹妹喜歡這種休旅車。
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