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毒品通緝犯揪團KTV歡唱 酒後爆口角12人全送辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

37歲黃姓男子先前因涉毒品案遭通緝，近日與友相約台北市一家KTV飲酒歡唱，酒後爆發拉扯，還推擠執勤員警，警方見現場失控，呼叫優勢警力到場壓制，將現場12名滋事人員帶返警所，詢後依傷害、妨害公務、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

警方表示，12月9日凌晨1時許，位於台北市中正區中華路上的錢櫃KTV報案，指有酒客在KTV一樓大廳發生口角，轄區中正一分局派員到場勸導並查證身分，現場酒客卻拒不配合，還對員警叫囂推擠，經加派20名員警到場，以辣椒水、警棍壓制後，現場才恢復秩序。

員警後續將現場12名滋事酒客帶返警所偵詢，發現其中1名黃姓男子曾涉毒品案，遭通緝在案，警詢後將12人依法送辦，並將黃男解送歸案。

警方見現場失控，呼叫優勢警力到場壓制。記者李隆揆／翻攝
警方見現場失控，呼叫優勢警力到場壓制。記者李隆揆／翻攝

KTV 毒品 通緝

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