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桃園移工舞廳超收客人 警臨檢查到毒品、失聯均送辦

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

疫情趨緩，夜間娛樂活動復甦吸引許多人潮，桃園市一家移工舞廳昨天晚上生意太好，違規超收客人，被上門臨檢的警方查獲；警方逐一盤查後也發現有移工攜帶毒品，將他移送偵辦，又查到失聯移工2人，送桃園專勤隊。

桃園警分局轄內多舞廳，昨天晚上11時許會同警察局外事科及桃園專勤隊，針對轄內移工易聚集場所臨檢稽查，於大同路上一家移工舞廳，發現依規定容留人數為290人，現場卻有299人，違反桃園市特定場所容留人數管制自治條例第7條，函送市府都發局裁罰，可處1至10萬元罰鍰。

員警逐一盤查在場移工，在越南籍陳姓移工（32歲）身上查獲毒品咖啡包1包，依違法毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦；另有一名女移工攜帶大量紅包、現金，但經查詢是過生日朋友贈送，並無不法。

桃園分局指出，為強化轄區治安、防制酒醉鬧事案件發生、強化防疫稽查，分局於每周六、日或連續假日，針對轄內移工易聚集的小吃店及大型舞廳規劃專案臨檢勤務，本次臨檢也查到越南籍失聯移工2人及移工未攜帶小黃卡、違反防疫規定1人，分別交由桃園專勤隊收容、市府衛生局裁罰。

警方在移工舞廳查到失聯移工2人，送桃園專勤隊收容。記者楊湛華／翻攝
警方在移工舞廳查到失聯移工2人，送桃園專勤隊收容。記者楊湛華／翻攝
桃園一家移工舞廳違規超收客人，將開罰1至10萬元。記者楊湛華／翻攝
桃園一家移工舞廳違規超收客人，將開罰1至10萬元。記者楊湛華／翻攝
移工舞廳有一越籍男子攜帶毒品咖啡包，被依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
移工舞廳有一越籍男子攜帶毒品咖啡包，被依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

移工 桃園 臨檢

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