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男持西瓜刀在台南航空站外揮舞 航警扭送法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

周姓男子昨天下午2點多騎機車到台南航空站外，突然情緒失控，手持長約60公分西瓜刀作勢揮舞，嚇壞住來旅客，航警以優勢警力上前制止，周配合丟下西瓜刀，警詢後依違反社會秩序維護法法辦。

「把西瓜刀放下！」44歲周姓男子昨天下午2點45分騎機車從安平區到南區台南航空站外，他把機車停在航站外道路旁，隨手拿出放置於機車踏板的西瓜刀後，不斷作勢揮舞，住來旅客看到這一幕，驚嚇快速離開，引起一陣騷動，

航空警察局高雄分局台南分駐所警員正在航站外交管，擔心往來旅客受到攻擊，連忙呼叫警力支援，約5名航警上前制止，周乖乖配合拋下西瓜刀，束手就擒。

周落網後語無倫次，自稱對政局不滿，才持西瓜刀作勢揮發洩不滿情緒，警方調查，周罹患思覺失調症，是衛生所列管關懷對象，並通知家人帶回管束。

警方說，因周未攻擊或傷害旅客，也沒有進入航站內影響到飛安，因此依無故攜帶刀械，有危害社會安全虞慮，依違反社會秩序維護法函送台南地方法院簡易法庭法院審理。

台南航空站外昨天傳出男子涉持西瓜刀揮舞，航警上前制止法辦，圖為台南航空站外觀。圖／本報資料照片
台南航空站外昨天傳出男子涉持西瓜刀揮舞，航警上前制止法辦，圖為台南航空站外觀。圖／本報資料照片
周姓男子涉持長約60公分西瓜刀在台南航空站外揮舞，警方依違反社維法法辦。記者黃宣翰／翻攝
周姓男子涉持長約60公分西瓜刀在台南航空站外揮舞，警方依違反社維法法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 衛生所

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