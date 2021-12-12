東協廣場連兩天湧移工打疫苗 逾4成通報失聯
移民署台中專勤隊、第一服務站與台中市衛生局，為配合中央防疫政策，衝高疫苗覆蓋率，在昨天、今天在東協廣場設立疫苗快打站，並以「不通報、不查處、不收費、不管制」等4大原則，號召移工到場施打疫苗，根據移民署統計，昨天就有超過400名移工到場施打疫苗，其中超過4成，都是失聯移工，不過專勤隊僅抄錄資料，提供衛生單位造冊，相關失聯移工查緝，還是以原有的檢舉案為主，不會用施打疫苗的造冊資料抓人。
移民署台中專勤隊表示，配合中央防疫措施，增加疫苗覆蓋率，專勤隊與台中市第一服務站、台中市衛生局，在11日、12日連續兩天，在東協廣場設立疫苗快打站，施打的是BNT疫苗，並採取「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則，採「不限身分，隨到隨打」為口號，利用電話及印、越、英等多國語文宣在移工社群軟體宣傳。
台中專勤隊透露，根據昨天的資料，約有400多名移工到場施打疫苗，其中超過4成是通報失聯的移工，而今天施打的人數比昨天還多，截至下午2時30分為止，約有450人施打疫苗，現場還有很多移工在排隊，表定施打疫苗是到今天下午4點為止，但會把在時間前排隊的移工都施打完。
一名移工阿河說，他今天是帶10多名同鄉一起到快打站打，他看到移民署在網路社群宣導打疫苗的訊息，他相信台灣政府「有信用、不會趁機抓人」，所以相約朋友趁放假打疫苗，也順利拿到小黃卡，他另外在同鄉群組廣發消息，希望同鄉也能到場打疫苗。
移民署表示，此次配合指揮中心推動「逾期停(居) 留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」，專案將配合各縣市衛生單位，持續執行至111年1月31日止，專案期間不論是失聯移工或逾期停居留之外來人口，都可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，過程中醫療院所不會通報治安機關查處，治安機關也不會於接種地點進行查察，移民署持續協助衛生機關進行疫苗施打工作的推動，提高疫苗覆蓋率，以保護全體在台人民的健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言