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東協廣場連兩天湧移工打疫苗 逾4成通報失聯

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

移民署台中專勤隊、第一服務站與台中市衛生局，為配合中央防疫政策，衝高疫苗覆蓋率，在昨天、今天在東協廣場設立疫苗快打站，並以「不通報、不查處、不收費、不管制」等4大原則，號召移工到場施打疫苗，根據移民署統計，昨天就有超過400名移工到場施打疫苗，其中超過4成，都是失聯移工，不過專勤隊僅抄錄資料，提供衛生單位造冊，相關失聯移工查緝，還是以原有的檢舉案為主，不會用施打疫苗的造冊資料抓人。

移民署台中專勤隊表示，配合中央防疫措施，增加疫苗覆蓋率，專勤隊與台中市第一服務站、台中市衛生局，在11日、12日連續兩天，在東協廣場設立疫苗快打站，施打的是BNT疫苗，並採取「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則，採「不限身分，隨到隨打」為口號，利用電話及印、越、英等多國語文宣在移工社群軟體宣傳。

台中專勤隊透露，根據昨天的資料，約有400多名移工到場施打疫苗，其中超過4成是通報失聯的移工，而今天施打的人數比昨天還多，截至下午2時30分為止，約有450人施打疫苗，現場還有很多移工在排隊，表定施打疫苗是到今天下午4點為止，但會把在時間前排隊的移工都施打完。

一名移工阿河說，他今天是帶10多名同鄉一起到快打站打，他看到移民署在網路社群宣導打疫苗的訊息，他相信台灣政府「有信用、不會趁機抓人」，所以相約朋友趁放假打疫苗，也順利拿到小黃卡，他另外在同鄉群組廣發消息，希望同鄉也能到場打疫苗。

移民署表示，此次配合指揮中心推動「逾期停(居) 留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」，專案將配合各縣市衛生單位，持續執行至111年1月31日止，專案期間不論是失聯移工或逾期停居留之外來人口，都可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，過程中醫療院所不會通報治安機關查處，治安機關也不會於接種地點進行查察，移民署持續協助衛生機關進行疫苗施打工作的推動，提高疫苗覆蓋率，以保護全體在台人民的健康。

移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗，有移工在群組內分享，號召同鄉到場。圖／台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗，有移工在群組內分享，號召同鄉到場。圖／台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗。圖／台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗。圖／台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗。圖／台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗。圖／台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗。圖／台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗。圖／台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗。圖／台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊與台中市衛生局，分別在昨天、今天於東協廣場設立疫苗快打站，為移工施打BNT疫苗。圖／台中專勤隊提供

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