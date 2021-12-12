快訊

萬隆變電所爆炸失火 台電內部爆料：上個月也故障跳脫

停電又停水！北市1999被打爆 北水處：多處加壓站跳電

影／慶生口角釀鬥毆 醉男持刀刺人左胸警抓6人法辦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市中清路超級巨星KTV在今天凌晨2時許，傳出酒客打架糾紛，其中廖姓男子遭刀械刺中左胸，經送醫後因傷勢嚴重，仍在加護病房，警方在場帶回涉案5人，並策動涉嫌持折疊刀刺人的劉姓男子到案。據查，劉與被刺的廖都是被邀請到現場參加另名友人生日宴的朋友，互不相識，兩邊因酒後起口角，在KTV門前鬥毆，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆罪偵辦。

據查，劉姓男子（24歲）與陳姓（28歲）、許姓友人（35歲）等人受邀在今天凌晨前往北屯區中清路的超級巨星KTV，替另名友人慶生，該名友人也邀請廖姓（18歲）、呂姓（30歲）、朱姓男子（29歲）等人到場，但劉方在包廂內與廖方酒後起口角，雙方在今天凌晨2時許離席時，又在門口狹路相逢。

雙方徒手、持棍棒方式，在KTV前毆打，其中劉拿出身藏的折疊刀，對廖的左胸刺了一刀，警方獲報到場時，劉已趁亂逃離，警方帶回現場5人詢問，另外涉嫌持刀傷人的劉，則是經由策動後，在案發後的1個多小時，前往第五警分局水湳所投案。

因廖姓男子目前仍在加護病房急救，傷勢嚴重，警方將劉依殺人未遂罪偵辦，其他涉嫌鬥毆的5名涉案人，則依聚眾鬥毆罪偵辦。

第五警分局重申，絕不容許惡徒在台中市胡作非為，只要發生街頭暴力、聚眾鬥毆案件，警方絕不寬貸必定嚴加查辦到底，呼籲民眾勿鋌而走險以身試法，如發生糾紛勿以暴力方式解決，請立即連絡警方，或撥打110報案專線尋求協助，以保障自身權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市劉姓男子在今天凌晨2時許，酒後與人起口角，涉嫌與友人在KTV門前鬥毆，還持折疊刀刺傷廖姓男子，劉在今天凌晨4時許投案。圖／讀者提供
台中市劉姓男子在今天凌晨2時許，酒後與人起口角，涉嫌與友人在KTV門前鬥毆，還持折疊刀刺傷廖姓男子，劉在今天凌晨4時許投案。圖／讀者提供
台中市劉姓男子在今天凌晨2時許，酒後與人起口角，涉嫌與友人在KTV門前鬥毆，還持折疊刀刺傷廖姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子在今天凌晨2時許，酒後與人起口角，涉嫌與友人在KTV門前鬥毆，還持折疊刀刺傷廖姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子在今天凌晨2時許，酒後與人起口角，涉嫌與友人在KTV門前鬥毆，還持折疊刀刺傷廖姓男子，警方帶回劉等涉案6人，依法送辦。記者陳宏睿／攝影
台中市劉姓男子在今天凌晨2時許，酒後與人起口角，涉嫌與友人在KTV門前鬥毆，還持折疊刀刺傷廖姓男子，警方帶回劉等涉案6人，依法送辦。記者陳宏睿／攝影
台中市劉姓男子在今天凌晨2時許，酒後與人起口角，涉嫌與友人在KTV門前鬥毆，還持折疊刀刺傷廖姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子在今天凌晨2時許，酒後與人起口角，涉嫌與友人在KTV門前鬥毆，還持折疊刀刺傷廖姓男子。圖／讀者提供

延伸閱讀

丁噹想婚！曝失戀宅KTV淚唱3小時 拒當別人眼中「丁」

影／北市禮服酒店清晨爆鬥毆！小黃排隊起衝突 1酒客腳骨折

影／對到眼就打人！北市9人深夜鬥毆 1女偵訊一半氣喘發作

北三檢檢警聯席會 分享聚眾鬥毆偵蒐撇步遏止暴力

相關新聞

影／慶生口角釀鬥毆 醉男持刀刺人左胸警抓6人法辦

台中市中清路超級巨星KTV在今天凌晨2時許，傳出酒客打架糾紛，其中廖姓男子遭刀械刺中左胸，經送醫後因傷勢嚴重，仍在加護病...

藥頭套房開毒趴飄惡臭 鹽埕警北上搜出一堆「玩很大」

蔡姓男子和朱姓女友在台南市安平區租屋，卻在外購入有「玩很大」外包裝的毒咖啡包，時常揪朋友在房內開趴，吸食毒品的刺鼻臭味瀰...

上億海洛因闖關 領貨人反悔破案

國內近期接連破獲金三角海洛因磚走私案，邱姓男子和泰國毒梟勾結，趁5月疫情爆發時，以佛像藏22塊、市值上億元的海洛因磚自緬...

國外槍戰造謠「台中大里」 台中市刑大要追源頭究辦

台中市警局11日中午網路情蒐時發現，不明網友將過去發生在波多黎各的歹徒槍戰影片，加上「台中大里槍戰」、「四死」、「海線老...

影／市場削價惡性競爭惹衝突 棍棒追打、開車撞人都來

台中市沙鹿區一處市場日前發生攤商糾紛，雙方因削價惡性競爭發生衝突，何姓攤商要開車離開時，看到對方拿棍子要打他兒子，何姓攤...

上億海洛因磚闖關案 竟爆律師接見刺探案情疑雲

邱姓男子為首集團和泰國毒梟勾結，5月從緬甸走私22塊價值上億元海洛因磚來台，因領貨同夥臨陣反悔「自首」才破獲；未料全案竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。