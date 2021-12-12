影／慶生口角釀鬥毆 醉男持刀刺人左胸警抓6人法辦

台中市中清路超級巨星KTV在今天凌晨2時許，傳出酒客打架糾紛，其中廖姓男子遭刀械刺中左胸，經送醫後因傷勢嚴重，仍在加護病房，警方在場帶回涉案5人，並策動涉嫌持折疊刀刺人的劉姓男子到案。據查，劉與被刺的廖都是被邀請到現場參加另名友人生日宴的朋友，互不相識，兩邊因酒後起口角，在KTV門前鬥毆，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆罪偵辦。

據查，劉姓男子（24歲）與陳姓（28歲）、許姓友人（35歲）等人受邀在今天凌晨前往北屯區中清路的超級巨星KTV，替另名友人慶生，該名友人也邀請廖姓（18歲）、呂姓（30歲）、朱姓男子（29歲）等人到場，但劉方在包廂內與廖方酒後起口角，雙方在今天凌晨2時許離席時，又在門口狹路相逢。

雙方徒手、持棍棒方式，在KTV前毆打，其中劉拿出身藏的折疊刀，對廖的左胸刺了一刀，警方獲報到場時，劉已趁亂逃離，警方帶回現場5人詢問，另外涉嫌持刀傷人的劉，則是經由策動後，在案發後的1個多小時，前往第五警分局水湳所投案。

因廖姓男子目前仍在加護病房急救，傷勢嚴重，警方將劉依殺人未遂罪偵辦，其他涉嫌鬥毆的5名涉案人，則依聚眾鬥毆罪偵辦。

第五警分局重申，絕不容許惡徒在台中市胡作非為，只要發生街頭暴力、聚眾鬥毆案件，警方絕不寬貸必定嚴加查辦到底，呼籲民眾勿鋌而走險以身試法，如發生糾紛勿以暴力方式解決，請立即連絡警方，或撥打110報案專線尋求協助，以保障自身權益。

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