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藥頭套房開毒趴飄惡臭 鹽埕警北上搜出一堆「玩很大」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

蔡姓男子和朱姓女友在台南市安平區租屋，卻在外購入有「玩很大」外包裝的毒咖啡包，時常揪朋友在房內開趴，吸食毒品的刺鼻臭味瀰漫至屋外，高雄鹽埕警分局接獲情資，前天發動搜索，當場查獲大量毒品，將蔡嫌移送台南地檢署偵辦。

警方調查，蔡嫌平時1人住在這間套房，持毒的他不時約來蔡姓女友在屋內「開趴」，一群人就在屋內吸食愷他命、毒咖啡等毒品。

由於愷他命燃燒過程會散發濃濃塑膠味，蔡嫌開趴過程燃燒的K煙飄到屋外，加上開趴的喧嘩聲，嚴重影響住戶安寧。

高雄鹽埕警分局接獲情資展開蒐證，確認蔡嫌在屋內持有大量毒品，10日晚間持台南地院核發的搜索票到蔡嫌租屋處搜索，當場在屋內逮獲蔡嫌及他的朱姓女友。

警方合計查扣愷他命48.5公克、咖啡包129包；其中，毒咖啡包特別採用知名綜藝節目字體，打上顯眼的「玩很大」LOGO包裝，藉以吸引藥腳購買吸食。

蔡嫌遭逮後，坦承持毒在屋內吸毒，昨晚被警方依違反毒品危害防治條例移送台南地檢署；至於朱女僅承認吸食，否認持毒，警方詢問時已採集尿液送驗。

警方詢問後將蔡嫌移送地檢署偵辦。圖/讀者提供
警方詢問後將蔡嫌移送地檢署偵辦。圖/讀者提供
蔡嫌屋內搜出外包裝標註「玩很大」的毒咖啡包。圖/讀者提供
蔡嫌屋內搜出外包裝標註「玩很大」的毒咖啡包。圖/讀者提供

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