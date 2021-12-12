國外槍戰造謠「台中大里」 台中市刑大要追源頭究辦

台中市警局11日中午網路情蒐時發現，不明網友將過去發生在波多黎各的歹徒槍戰影片，加上「台中大里槍戰」、「四死」、「海線老大」等關鍵字造謠，並在LINE等通訊群組流傳，台中市刑大獲報後，責成霧峰警分局成立專案小組追查，並認為將影片加上不實文字的網友，恐已涉及違反社會秩序維護法、恐嚇等罪，將依法究辦。

據查，11日中午lLINE等手機軟體的大型群組中，流傳一段影片，影片有多名不明人士持槍槍戰，多人倒地，但場景明顯與台灣有異，不過流傳的網友有將影片加上一段文字，寫上「最新大里槍戰現場（四死），詐欺公司下線投靠海線老大把詐欺來的錢全部都黑吃黑！被詐欺頭家直接找人處理」。

台中市刑大表示，將影片加上該段文字後，又在各大網路群組內散布，明顯有妨害公共秩序的意圖，而且經霧峰警分局調查，該段影片並非發生在台灣，而是遠在波多黎各，但加上文字的網友卻刻意將場景誤導為台中大里，甚至提到海線老大、詐欺集團等關鍵字，顯然有特定目的。